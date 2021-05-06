Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu!

Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayına ilişkin faiz kararı için gözler bugün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilirken toplantı sonrası beklenen faiz açıklaması Merkez Bankası tarafından yapıldı. Yapılan resmi açıklamada kurul bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yani politika faiznin yüzde 19'da sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada koronavirüs pandemisine bağlı olarak 2020 yılı içerisinde sert daralma yaşayan küresel ekonomi ile birlikte destekleyici politikaların yanı sıra koronavirüs aşısında yaşanan olumlu gelişmelerin de etkisiyle toparlanılmaya devam edildiği ve iyileşme süreci içerisinde de özellikle imalat faaliyetleri, küresel ticaret alanında ki ivmelenmelerin belirleyici olduğu aktarıldı. Son dönemlerde yaşanan emtia fiyatlarındaki artış ve yükselen küresel enflasyon beklentilerinin ise uluslararası finans piyasaları üzerinde mevcut etkilerinin öneminin korunduğunun kaydedildiği açıklamada

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacının doğrultusunda elde bulunan tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Enflasyonda kalıcı bir düşüş görülmeye işaret eden güçlü göstergelerin oluşumuna kadar orta vadede yüzde 5 hedefinin var olması durumunda politika faizinde, güçlü dezenflasyonist bir etkinin muhafaza edilecek şekilde, tek düzeyde oluşturulmaya devam edileceğinin aktarıldığı resmi açıklamada enflasyon beklentilerinde yaşanan yüksek seviyelerin dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu'nun tahmin patikasında yaşanan belirgin düşüşün sağlanmasına kadar para politikasındaki mevcut durumun devam ettirilmesine ve Mayıs ayına ilişkin para politika faizinin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.