İstanbul 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1441
ALTIN
485.100
DOLAR
8.2228
STERLİN
11.5364
EURO
9.9825
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'nden sağanak yağış uyarısı!
Son Dakika
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'nden sağanak...
Maldivler tatilinden dönen Hande Erçel'in son pozu 'Aşk yaramış' dedirtti!
Maldivler tatilinden dönen Hande Erçel'in...
Tam kapanmada marketler kaçta kapanıyor? Tam kapanmada marketler kaça kadar açık?
Son Dakika
Tam kapanmada marketler kaçta kapanıyor?...
Muharrem İnce'nin partisinin logosunda dikkat çeken ayrıntı!
Son Dakika
Muharrem İnce'nin partisinin logosunda dikkat...

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu!

Bugün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Merkez Bankası politika faizinin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verildiğini duyurdu.

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:32
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu!
Takip Et:

Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayına ilişkin faiz kararı için gözler bugün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilirken toplantı sonrası beklenen faiz açıklaması Merkez Bankası tarafından yapıldı. Yapılan resmi açıklamada kurul bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yani politika faiznin yüzde 19'da sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.


Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada koronavirüs pandemisine bağlı olarak 2020 yılı içerisinde sert daralma yaşayan küresel ekonomi ile birlikte destekleyici politikaların yanı sıra koronavirüs aşısında yaşanan olumlu gelişmelerin de etkisiyle toparlanılmaya devam edildiği ve iyileşme süreci içerisinde de özellikle imalat faaliyetleri, küresel ticaret alanında ki ivmelenmelerin belirleyici olduğu aktarıldı. Son dönemlerde yaşanan emtia fiyatlarındaki artış ve yükselen küresel enflasyon beklentilerinin ise uluslararası finans piyasaları üzerinde mevcut etkilerinin öneminin korunduğunun kaydedildiği açıklamada 

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacının doğrultusunda elde bulunan tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Enflasyonda kalıcı bir düşüş görülmeye işaret eden güçlü göstergelerin oluşumuna kadar orta vadede yüzde 5 hedefinin var olması durumunda politika faizinde, güçlü dezenflasyonist bir etkinin muhafaza edilecek şekilde, tek düzeyde oluşturulmaya devam edileceğinin aktarıldığı resmi açıklamada enflasyon beklentilerinde yaşanan yüksek seviyelerin dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu'nun tahmin patikasında yaşanan belirgin düşüşün sağlanmasına kadar para politikasındaki mevcut durumun devam ettirilmesine ve Mayıs ayına ilişkin para politika faizinin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.


Son Güncelleme: 06.05.2021 16:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıFaiz KararıMayıs AyıPara Politikası Faizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğal gaz borcu olanlar dikkat! Komisyon ve vade farkı olmadan ödeme kolaylığı geliyor
Doğal gaz borcu olanlar dikkat! Komisyon ve vade farkı olmadan ödeme kolaylığı geliyor
3 yıl geri ödemesiz kredi finansmanı için Devlet'ten büyük destek!
3 yıl geri ödemesiz kredi finansmanı için Devlet'ten büyük destek!
Kısa çalışma ödeneklerinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu! Kısa çalışma ödeneği nasıl sorgulanır?
Kısa çalışma ödeneklerinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu! Kısa çalışma ödeneği nasıl sorgulanır?
Devlet, elektrik faturalarına 118 TL destek veriyor! Kimler destek alabilir? Nasıl başvuru yapılır?
Devlet, elektrik faturalarına 118 TL destek veriyor! Kimler destek alabilir? Nasıl başvuru yapılır?
SGK ödemeleri kredi kartı ile nasıl yapılır? Kredi Kartı ile sgk yapılandırma ve sgk borcu ödeme
SGK ödemeleri kredi kartı ile nasıl yapılır? Kredi Kartı ile sgk yapılandırma ve sgk borcu ödeme
Devlet destekli konut kredisi şartları nelerdir? Devlet destekli ev kredisine nasıl başvurulur?
Devlet destekli konut kredisi şartları nelerdir? Devlet destekli ev kredisine nasıl başvurulur?

Popüler Haberler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.