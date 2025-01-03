Merkez Bankası PPK Toplantısı: Küresel Büyüme Endeksi ve Faiz Politikaları Değişikliği

2024 Küresel Büyüme Tahmini Artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 26 Aralık tarihli toplantılarına ait özette, küresel büyüme endeksinin 2024 yılında dış ticaret ortaklarının ihracat paylarıyla ağırlıklandırılarak hesaplanan bir artışla %1,9 olacağı belirtildi. Geçen yılki %1,8 büyüme oranının üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel Ekonomik Görünüm ve Enflasyon Riski

Özette, küresel enflasyondaki düşüşün sürdüğü ancak hizmet sektöründe görülen enflasyon katılığının hâlâ enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğu ifade ediliyor. Ayrıca, küresel talep görünümü ve arz yönlü faktörlerle birlikte jeopolitik risklerin, emtia fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine sebep olduğu belirtildi. Özette, bu belirsizliklerin küresel iktisadi faaliyeti etkileyen risk faktörleri olarak öne çıktığı ifade edildi.

Faiz Oranlarındaki Gelişmeler

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) faiz indirim süreçleri devam etmekte. Özette, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık toplantısında, 2025 yılı için daha sınırlı bir gevşemeye gidebileceği gözlemlenmiştir. Merkez bankalarının bu süreçte temkinli bir yaklaşım izlemesi bekleniyor.

TL mevduatı önceliklendirilen makroihtiyati politikaların katkısıyla, mevduat faizleri 20 Aralık haftası itibarıyla %56,5 seviyesine yükselirken, TL ticari kredi faizleri %55,2’ye gerilemiştir. Bireysel ihtiyaç kredi faizlerinde ise %69,2, konut kredisi faizlerinde %41 seviyeleri belirlenmiştir.

Kredi Büyümesi ve Portföy Çıkışları

Bireysel kredilerin 4 haftalık büyüme oranlarının ortalamasının %2,3 seviyesinden %3,5 seviyesine yükselmesi, kredi kartı ve ihtiyaç kredilerindeki artışla ilişkilendirilmiştir. Diğer yandan, TL ticari kredilerin 4 haftalık büyüme oranı %1,4 seviyesine çıkmıştır.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesindeki azalış yavaşlatma amaçlı, 20 Aralık 2024 tarihine kadar bazı makro ihtiyati çerçeve değişikliklerine gidildiği ifade edilmiştir. KKM hesapları için asgari faiz oranı %70’ten %50’ye düşürülmüştür ve yeni KKM hesapları için zorunlu karşılıklara faiz uygulaması kaldırılmıştır.

Rezerv ve Kredi Risk Gelişmeleri

TCMB'nin brüt uluslararası rezervleri, 22 Kasım’dan bu yana 0,4 milyar ABD doları azalarak 20 Aralık itibarıyla 156,2 milyar dolara gerilediği bilgisi paylaşılmıştır. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) ise 20 Kasım'dan bu yana 259 baz puana düştüğü bildirilmiştir. Türk lirasının 1 ay vadeli kur oynaklığı %11,7, 12 ay vadeli kur oynaklığı %20,5 seviyelerine gerilemiştir.

Son olarak, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasından bu dönemde gözlemlenen 0,2 milyar ABD doları net portföy çıkışı da dikkat çekmiştir.