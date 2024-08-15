Merkez Bankası Rezervleri 150,2 Milyar Dolar Seviyesine Düştü

Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 233 milyon dolar seviyesine düştü.

Döviz ve Altın Rezervleri

TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 161 milyon dolar azalarak 92 milyar 330 milyon dolar seviyesine geriledi. Bu rakam, 2 Ağustos'ta 92 milyar 491 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Aynı dönemde altın rezervleri ise 8 milyon dolar artış göstererek 57 milyar 903 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Yılın İlk Yarımındaki Rezerv Değişimleri

2023 yılının Ocak ayından itibaren TCMB rezervlerinde yaşanan değişimler şu şekilde:

Tarih Altın Rezervleri (Milyon Dolar) Brüt Döviz Rezervleri (Milyon Dolar) Toplam Rezervler (Milyon Dolar) 27.01.2023 50.933 76.206 127.139 09.08.2023 57.903 92.330 150.233

Böylece, 9 Ağustos haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 233 milyon dolara gerilemiş oldu.