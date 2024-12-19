Merkez Bankası Rezervleri 163,5 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

TCMB Rezervleri Tarihi Zirve Yaptı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervlerini 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla163 milyar 482 milyon dolara çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, 13 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 164 milyon dolarartışla 98 milyar 175 milyon dolara yükseldi. Bu rezervler, bir önceki hafta 95 milyar 11 milyon dolar seviyesindeydi.
Bu dönemde altın rezervleri ise 928 milyon dolarartışla 65 milyar 307 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artarak 163 milyar 482 milyon dolara çıktı.
2023 Yılı İçinde Rezervlerdeki Değişim
TCMB rezervleri, Ocak 2023'ten bu yana şu şekilde değişti (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493
|22.12.2023
|47.896
|97.557
|145.453
|29.12.2023
|48.231
|92.830
|141.061
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|01.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|29.11.2024
|64.920
|92.818
|157.738
|06.12.2024
|64.379
|95.011
|159.390
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
Bu çarpıcı veriler, Türkiye ekonomisinin sağlam temellere sahip olduğunu ve bölgedeki ekonomik istikrarı desteklediğini göstermektedir.