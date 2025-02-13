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Merkez Bankası Rezervleri 167,5 Milyar Doları Aştı

TCMB rezervleri 7 Şubat haftasında 167,5 milyar dolara ulaştı. Döviz rezervleri azalsa da altın rezervleri arttı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:12
Merkez Bankası Rezervleri 167,5 Milyar Doları Aştı

TCMB Rezervleri 167,5 Milyar Doları Geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervlerinin 7 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 517 milyon dolar artarak 167 milyar 492 milyon dolara çıktığını duyurdu.

Döviz ve Altın Rezervlerinde Değişim

TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri doğrultusunda, 7 Şubat itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 382 milyon dolar azalarak 96 milyar 929 milyon dolara geriledi.

Döviz rezervlerinin 31 Ocak 2023'te 97 milyar 311 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan TCMB, aynı dönemde altın rezervlerinin ise 1 milyar 899 milyon dolar artışla 70 milyar 563 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Böylece, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 165 milyar 975 milyon dolardan 167 milyar 492 milyon dolara ulaşmış oldu.

TCMB Rezerv Değişim Grafiği

TCMB rezervlerinin 2023 yılı içerisindeki durumu ise şu şekilde: 

Tarih     | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler 27.01.2023 | 50.933          | 76.206               | 127.139 24.02.2023 | 49.190          | 71.980               | 121.170 31.03.2023 | 52.176          | 70.247               | 122.423 ... (diğer tarih verileri) ... 07.02.2023 | 70.563          | 96.929               | 167.492

TCMB'nin rezerv verileri, piyasa istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır ve döviz ile altın rezervlerindeki değişiklikler, ekonomik durumu etkileyen kritik göstergelerdir.

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