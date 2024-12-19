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Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında 4 milyar 92 milyon dolar artarak 163 milyar 482 milyon dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:36
Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

Merkez Bankası Rezervlerinde Tarihi Artış

13 Aralık haftasında, Merkez Bankası toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar yükselerek 163 milyar 482 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, Merkez Bankası tarihindeki en yüksek rezerv seviyesini temsil ediyor.

Ekonomide Güçlü Bir Göstergesi

Bu rekor, Türk ekonomisinde yaşanan pozitif gelişmelere işaret ederken, piyasalarda da büyük bir heyecan yarattı. Uzmanlar, rezervlerdeki bu artışın özellikle döviz piyasalarındaki istikrarı artırabileceğini belirtiyor.

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