Merkez Bankası Rezervleri Tarih Yazdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Ekim haftasında toplam rezervlerini 33 milyon dolar artırarak 159 milyar 398 milyon dolara yükseltti. Bu rakam, TCMB tarihindeki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Brüt Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişiklikler

Merkez Bankası'nın 25 Ekim itibarıyla açıkladığı verilere göre, brüt döviz rezervleri 287,5 milyon dolar azalarak 93 milyar 504 milyon dolara düştü. Önceki hafta, brüt döviz rezervleri 93 milyar 791 milyon dolar seviyesindeydi.

Öte yandan, altın rezervleri 320,8 milyon dolarlık bir artışla 65 milyar 894 milyon dolara ulaştı. Böylece toplam rezervlerde önemli bir değişim yaşandı.

2023 Yılı İçindeki Rezerv Değişimleri

TCMB’nin rezervleri, 2023 yılı boyunca aşağıdaki gibi bir seyir izledi:

27 Ocak 2023: Toplam Rezervler: 127.139 milyon dolar

Toplam Rezervler: 127.139 milyon dolar 24 Şubat 2023: Toplam Rezervler: 121.170 milyon dolar

Toplam Rezervler: 121.170 milyon dolar 31 Mart 2023: Toplam Rezervler: 122.423 milyon dolar

Toplam Rezervler: 122.423 milyon dolar 28 Haziran 2023: Toplam Rezervler: 108.587 milyon dolar

Toplam Rezervler: 108.587 milyon dolar 25 Ekim 2023: Toplam Rezervler: 159.398 milyon dolar

Bu veriler, TCMB'nin rezerv yönetimi stratejilerinin ne denli etkili olduğunu gösteriyor.