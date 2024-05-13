Merkez Bankası son dakika duyuruldu! O yasak tamamen kaldırılıyor

2018 kur krizinden sonra Merkez Bankası swap limitlerine kısıtlamalar getirmişti. Ancak bugün Merkez Bankası, swap limitleri yasağının tamamen kaldırıldığını duyurdu. Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması! Bu yasak tamamen kalktı.

2018 kur krizinden sonra Merkez Bankası swap limitlerine kısıtlamalar getirmişti. Ancak Merkez Bankası yakın zamanda yaptığı bir duyuruda swap limiti yasağının tamamen kaldırıldığını belirtti. Bildiğiniz gibi yaşanan kur krizinin ardından Merkez Bankası swap limitlerine kısıtlamalar getirmişti. Ancak bugün Merkez Bankası tarafından swap limiti yasağının tamamen kaldırıldığı açıklandı. Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması! Bu yasak tamamen kalktı. Bu yasağın kalkması yatırımcısının yüzünü güldürürken ayrıca daha da yatırımların artacağı düşünüldü.





Merkez Bankası'nın son dakika duyurusuna göre, swap limitlerine uygulanan yasak tamamen kaldırılıyor. Bu karar, 2018 yılından sonra yaşanan döviz krizinin etkilerinin azaldığına işaret ediyor. Bu gelişme ile birlikte finansal piyasalarda daha fazla likidite ve esneklik sağlanacaktır.