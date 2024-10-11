Merkez Bankası TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB TL Depo Alım İhalesi Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo alım ihalesi düzenleyerek piyasalara yön vermeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen ihale sonucunda, toplam teklif tutarı 5 milyar 483 milyon lira olarak belirlendi.

Tahsis Edilen Miktar ve Faiz Oranları

TCMB'nin açtığı bu ihalede, 20 milyar liralık bir tahsis seferberliği olmasına rağmen, gelen teklifler dikkat çekti. İhalede önerilen minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edilirken, ortalama faiz oranı da yüzde 49,99 seviyesinde belirlendi.

Böylece, piyasalardaki faiz oranlarının seyri ile birlikte Merkez Bankası'nın politika kararlarının etkileri de daha net bir şekilde gözlemlenebilecektir.