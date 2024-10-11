DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,48 0,09%
ALTIN
2.913,4 -0,93%
BITCOIN
2.103.645,8 -2,74%

Merkez Bankası TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB'nin TL depo alım ihalesinde toplam teklif 5.48 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:48
Merkez Bankası TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB TL Depo Alım İhalesi Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo alım ihalesi düzenleyerek piyasalara yön vermeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen ihale sonucunda, toplam teklif tutarı 5 milyar 483 milyon lira olarak belirlendi.

Tahsis Edilen Miktar ve Faiz Oranları

TCMB'nin açtığı bu ihalede, 20 milyar liralık bir tahsis seferberliği olmasına rağmen, gelen teklifler dikkat çekti. İhalede önerilen minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edilirken, ortalama faiz oranı da yüzde 49,99 seviyesinde belirlendi.

Böylece, piyasalardaki faiz oranlarının seyri ile birlikte Merkez Bankası'nın politika kararlarının etkileri de daha net bir şekilde gözlemlenebilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM'de Savunma Sanayi Yasa Teklifi
2
İklim Değişikliği İçin Yıllık 1,5 Trilyon Dolarlık Yenilenebilir Enerji Yatırımı Gerekiyor
3
Güncel Döviz Kurları - TCMB
4
Borsa İstanbul'da Yükseliş Gözlemlendi
5
GES Üretim merkezinin dibinde 5000 metrekare tarla satışa çıkartıldı! Açık arttırma başladı
6
Volkswagen Grubu'nun Üçüncü Çeyrek Satışlarında Düşüş
7
İklim Değişikliği Kasırga Hasarlarını Artırıyor

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak