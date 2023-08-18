Merkez Bankası, yıl sonunda Dolar/TL ve enflasyon beklentisini yüksek oranda gösterdi!
Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı piyasa katılımcılarına yönelik anket sonuçlarını açıkladı. Ağustos ayı tüketici fiyatları endeksi beklentisinin yüzde 59,46 olarak beklendiği duyuruldu. Katılımcıların cari yılsonu kur beklentisi (USD/TL) bir önceki anket dönem verilerine oranla 28,46 TL iken bu anket dönemi için ise, 29,82 TL oldu.
TCBM yaptığı açıklamada şunlara dikkat çekti:
"KatılımcılarınbBir önceki anket döneminde %43,82 olan mevcut yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklenti oranı bu dönemde %59,46 olurken, 12 aylık TÜFE beklentisi ise bir önceki anket dönemi verilerinde %33,21 şeklinde prtaya çıkarken, bu dönemde %42 oldu. 24 ay sonra TÜFE'nin aynı anket döneminde sırasıyla %19,04 ve %22,54 şeklinde ortaya çıkmıştır. 2023 yılının Ağustos ayı anket dönemi sürecinde katılım gösterenlerin 12 ay sonrası olasılık tahminlerinde ise, TÜFE'nin ortalama %42,86 olasılık ike %37,00 – %43,99 aralığı, %31,77 olasılık ile de %44,00 – %50,99 aralığı artış göstermesi öngörülmektedir."