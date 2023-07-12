Merkez Bankası'ndan flaş karar! Kur Korumalı Mevduat'ta parası olanlar dikkat

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ HAMLE!

KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI OLANLAR DİKKAT…

TCMB, Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı’nda değişikliğe giderek menkul kıymet tesisinde üç aydan uzun vadeli kur koruması TL mevduata geçişlerin TL mevduat hesaplamasında 1,5 kat olarak hesaplanacağını duyurdu.





1,5 KAT OLARAK HESAPLANIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), flaş bir karar aldı. Buna göre 3 aydan fazla uzun vadeli kur korumasız TL mevduat hesabına geçenlerin TL mevduat hesaplamasında 1,5 kat yüksek olacağı ifade edildi.

TCMB daha önce de yaptığı açıklamada bankaların bilançolarında uygulanan TL dönüşüm oranı sınırının yüzde 60’tan yüzde 57’ye düşürüldüğünü duyurmuştu.

Bankalarda kur korumalı mevduatı olanlar yeni hamle ile ilgili olarak detaylı bilgileri bankaları aracılığı ile öğrenebilirler