Merkez Bankası'ndan KKM kararı: Tüm bankalara yazı gönderildi

Merkez Bankası tüm bankalara talimat verdi. Yeni karar açıklandı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TCMB KUR KORUMALI MEVDUAT İÇİN YENİ KARARINI AÇIKLADI

Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde bankalara gerekli prosedürleri sağladı. Prosedüre göre vadeli TL mevduata geçiş amacını vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az %10, TL kur korumalı mevduatlar için en az %50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az otuz iki gün olarak belirlendi. Uygulama kılavuzunda ayrıca bankaların dönüştürülebilir hesapların %95'inin yenilenmesi ve TL'ye geçiş amacına nasıl ulaşmasının beklendiği de anlatılıyor. Dolayısıyla bankalar, gerçek ve tüzel dönüşüm hesaplarını güncelleyerek veya döviz dönüşüm hesaplarından otuz iki gün ve daha uzun vadeli TL vadeli mevduatlara geçiş yaparak %95 hedefine ulaşabilecek.





Ayrıca gerçek kişilere yeni açılan dönüşüm hesaplarının, dönüşüm değerinin %10'una kadar hedefe dahil edilmesine izin verildi. Faiz/kâr payı oranına göre menkul kıymet tesisi ihracat ve yatırım kredileri için baz faiz oranının 1,4 katı, diğer ticari TL krediler için 1,8 katı, daha önce geçerli katsayısı olan ihtiyaç kredileri için ise 2 katı olacak. 2024 yılının nisan ayına kadar belirlenen kuruluşlar TL'ye geçiş ve TL payı için amaçlanana ulaşabilmeleri gerekmektedir. Deprem bölgelerindeki krediler içinde muaf tutulma süresi 31 Ağustos 2023 tarihinden 1 Ocak 2024 tarihine ertelendi.