Merkez Bankası'ndan para ve banka istatiği: Rezervler 118,3 milyar dolara çıktı!

Haftalık olarak gerçekleştirilen olarak ve banka istatikleri değerlendirmesindenın rezerv oranlarının yükselişe geçtiği belirtildi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise TCMB'nin 27 Ağustos tarihinde brüt döviz rezervlerinin 9 milyar 786 milyon dolar gibi bir rakam artışı yaşadığı ve 77 milyar 956 milyon dolara yükseldiği bildirildi.

Son veriler dahilinde Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin bu hafta içerisinde 108 milyar 556 milyon dolar değerinde olan rezervin, bir önceki haftaya kıyas ile gördüğü artış üzerinde 118 milyar 265 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.