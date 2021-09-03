İstanbul 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
ALTIN
488.22
DOLAR
8.3054
STERLİN
11.5588
EURO
9.9333
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına karşı Meteoroloji'den uyarı!
Son Dakika
Sıcaklıklar düşüyor! Ani sel baskınlarına...
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor? İşte en kapsamlı araştırma..
Maskeler koronavirüsten ne kadar koruyor?...
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! ' Hastanede yatan hastaların ?'ını da aşı olmayanlar'
Son Dakika
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! '...
Memur ve memur emeklilerine enflasyon zam farkı göründü
Son Dakika
Memur ve memur emeklilerine enflasyon...

Merkez Bankası'ndan para ve banka istatiği: Rezervler 118,3 milyar dolara çıktı!

Merkez Bankası tarafından yapılan haftalık para ve banka istatiklerinde toplam rezervlerin bir önceki hafta verilerine kıyasla 9 milyar 709 milyon dolar artış gösterdi ve 118,3 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

03 Eylül 2021 Cuma 18:21
Merkez Bankası'ndan para ve banka istatiği: Rezervler 118,3 milyar dolara çıktı!
Takip Et:


Haftalık olarak gerçekleştirilen olarak ve banka istatikleri değerlendirmesinde Merkez Bankasının rezerv oranlarının yükselişe geçtiği belirtildi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise TCMB'nin 27 Ağustos tarihinde brüt döviz rezervlerinin 9 milyar 786 milyon dolar gibi bir rakam artışı yaşadığı ve 77 milyar 956 milyon dolara yükseldiği bildirildi.

Son veriler dahilinde Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin bu hafta içerisinde  108 milyar 556 milyon dolar değerinde olan rezervin, bir önceki haftaya kıyas ile gördüğü artış üzerinde 118 milyar 265 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.


Son Güncelleme: 03.09.2021 18:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıRezerv Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen haber geldi! Esnafa 80 milyon lira kredi desteği verilecek
Beklenen haber geldi! Esnafa 80 milyon lira kredi desteği verilecek
Eylül ayı için kira zamları ne kadar oldu? Kira zammı nasıl hesaplanır?
Eylül ayı için kira zamları ne kadar oldu? Kira zammı nasıl hesaplanır?
Memur ve memur emeklilerine enflasyon zam farkı göründü
Memur ve memur emeklilerine enflasyon zam farkı göründü
BDDK Başkanı Akben'den kredi sistemi açıklaması!
BDDK Başkanı Akben'den kredi sistemi açıklaması!
2022 senesinde Almanya'da asgari ücretler ne kadar olacak?
2022 senesinde Almanya'da asgari ücretler ne kadar olacak?
TUİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
TUİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, diziyle ilgili paylaşımlarda bulundu
BİM, 10 Ağustos 2021 gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Devletten destek! Gıda yardımı kolisi başvuruları nasıl yapılır? Koli kimlere veriliyor?
E-devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor
İşsizlik maaşından kimler yararlanabilmektedir? Esnaflar, işsizlik maaşı alabiliyor mu?
Orman yangınlarına duyarsız kalmayan Dilan Çiçek Deniz'den duygulandıran paylaşım!
Al birini vur ötekine! Seren Serengil'in sevgilisi Tohma'nın duyarsızlığı yok artık dedirtti!
Netflix John Delorean Otomotiv Efsanesi konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
ATV İkimizin Sırrı dizisi ne zaman başlıyor?
Nazara gelen Seren Serengil önüne gelene tehditler savurdu!
Askerlik borcu sorgulaması nasıl yapılıyor?
Esra Erol yeni sezonda yeni bir formatla ekranlara dönmeye hazırlanıyor!
2021 MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
Exxen Konuşanlar 30.bölüm ne zaman yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.