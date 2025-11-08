Mersin Mezitli'de Züccaciye Açılışı: İndirim Kuyruğu Trafiği Sıkıştırdı

Mersin Mezitli’de yeni açılan züccaciye mağazasının indirim günü uzun kuyruklara yol açtı; bazıları alışverişini tamamladı, bazıları ise eli boş döndü.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:45
Mersin Mezitli'de Züccaciye Açılışı: İndirim Kuyruğu Trafiği Sıkıştırdı

Mersin’in Mezitli ilçesi Davultepe 75. Yıl Mahallesi’nde yeni açılan bir züccaciye mağazası, açılışa özel indirim duyurusunun ardından sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kalabalık zaman zaman kısa süreli gerginliklere yol açsa da çoğu vatandaş sırasını koruyarak beklemeye devam etti.

Yoğunluk, çevredeki trafiği de etkiledi. Sıranın kendisine ulaşmayacağını düşünen bazı vatandaşlar beklemekten vazgeçip geri dönerken, kalabalıktakilerin bir kısmı istediklerini almayı başardı, bir kısmı ise eli boş ayrıldı.

Vatandaş Ahmet Gül, yaklaşık bir saattir sıra beklediğini belirterek şöyle konuştu: "İstediğimi alabildim, ellerim dolu dolu gidiyorum. Kamp sandalyesi aldım, bardak aldım. Eve ne lazımsa hepsini aldım."

Sinan Kılıç ise sabah erken saatlerde sıraya girdiğini, içeri girdiğinde almak istediği ürünün tükendiğini anlattı: "İçeri de girdim. Ofisimize bir sehpa alayım dedim ama ne yazık ki belirli bir sınır varmış, az sayıda getirilmiş. O da bitmiş. Şimdi içeri girecek vatandaşlara da kalmayacak belli. Ben de çıktım. Alacağım sadece bir sehpaydı, çay içmek için. Ama anlamadığım şu, kalmayan bir malzemenin sırası neden hâlâ bekleniyor? Buna üzüldüm vatandaş olarak. Çıkmak zorunda kaldım."

Olay, açılışa özel kampanyaların yoğun talep yarattığı durumlarda lojistik ve stok planlamasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

