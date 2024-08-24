Mersin Silifke'de Ejder Meyvesi Hasadı Başladı

Mersin'de Ejder Meyvesi Hasat Dönemi

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen ejder meyveleri hasat edilmeye başlandı. Bu meyve, yerel yaş meyve ve sebze alternatifleri arasında önemli bir yer edinmek amacıyla sera koşullarında üretiliyor.

Çeltikçi Mahallesi'nde Üretim

Yerli ismiyle ejder meyvesi, yurt dışında "Dragon Fruit" olarak bilinen bu ürün, Çeltikçi Mahallesi'ndeki seralarda toplandı. Boyut ve renklerine göre ayrılan meyveler, kilogramı 120 liradan alıcılarla buluşuyor.

Üreticilerin Başarı Hikayesi

Üreticilerden Feza Önal, 7 yıl önce 3 dönümlük bir alanda başladığı yetiştiriciliği, yatırımcıların desteğiyle 35 dönüme çıkardığını belirtti. Kırmızı ve beyaz çeşitlerini ürettiklerini söyleyen Önal, "Elimizden geldiğince kaliteli ve organik ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Üretimden mutluyuz. Potansiyelimiz ve rekoltemiz gitgide yükseliyor. Alıcılar konusunda büyük sorun yaşamıyoruz," ifadelerini kullandı.

Pazar Potansiyeli ve Verimlilik

Bir diğer üretici Taner Yılmaz, üretim veriminden memnun olduklarını belirtti. Yılmaz, "Bu yıl 2 dönümlük seramdan 3 ton ürün hasat etmeyi planlıyorum," dedi.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı. "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilerek satışa sunuluyor.