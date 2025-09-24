Merz: 'Gerçek Reformlar Refah Devletini Koruyabilir' — 2026 Bütçesi ve Çağrı

Başbakan Merz'ten Reform Çağrısı: 'Gerçek Reformlar Refah Devletini Koruyabilir'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te 2026 bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada ülkenin modern tarihinin en zorlu dönemlerinden geçtiğini belirterek, refah ve rekabet gücünü korumak için köklü reformlar gerektiğini vurguladı.

Ekonomi ve reform önceliği

Merz, ekonomiyi tekrar rayına oturtmak için yapılması gerekenlerin çok olduğunu ifade ederek Federal Meclis'te küresel ekonomi ve Alman ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dış politika ve iç politikanın artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini savunan Merz, kuralların olmadığı bir dünyanın ekonomiye ve Almanya'nın hareket kabiliyetine zarar verdiğini söyledi.

Merz, reform ihtiyacını şu sözlerle özetledi: "Ülke olarak birbirimize verdiğimiz sosyal sözleri tutmaya devam edebilmemiz için gerçek reformlara ihtiyacımız var. Ancak gerçek reformlar refah devletini koruyabilir." Başbakan, sadece büyüyebilen bir ekonomide altyapının modernize edilebileceğini ve ihtiyaç duyulan kaynakların üretilebileceğini belirtti.

Alman iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerinde iş insanlarının gelecekleri konusunda derin endişe taşıdıklarını aktaran Merz, "Bunu hızlı bir şekilde ve yakın zamanda yapmalıyız" diyerek harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İklim politikası ve refah vurgusu

Merz, eskimiş altyapıyı iyileştirme sözü vererek hükümetinin amacının refah devletini ortadan kaldırmak olmadığını savundu. İklim koruma konusunda eleştirilere yanıt veren Merz, "Bir ülkenin refahını tehlikeye atan iklim koruması kabul edilemez." dedi.

Ayrıca iklim koruma ile sanayi arasındaki tercihin yanlış olduğunu belirterek bu iki alanın birlikte çalışması gerektiğini, iklim korumada modern teknolojilere güvenmenin önünde engel olmadığını ifade etti.

Eleştiriler: BM'ye gitmeyen Başbakan

Merz mecliste, hükümet içinde uzlaşmanın gerekliliğine dikkat çekerek "Bu ülkede birbirimize ulaşıp ortak çözümler bulabildiğimiz sürece, bu ülkede iyi bir dengeyi koruyacağız" dedi. Ancak bazı milletvekilleri, bütçe görüşmeleri nedeniyle New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmeyen Merz'i sert biçimde eleştirdi.

Almanya'nın 2026 bütçesi: Ana kalemler

Bakanlar Kurulu'nun onayladığı 2026 bütçe taslağında 630 milyar avro harcama öngörülüyor. Gelecek yıl 174,3 milyar avro düzeyinde borçlanmaya gidilmesi planlanıyor; bu, Almanya tarihindeki en yüksek ikinci borç seviyesi olacak.

Yatırım harcamalarının 2025'e göre yüzde 10 artışla 126,7 milyar avro olması hedefleniyor. Harcamalarda öncelikler arasında dış ve iç güvenliğin güçlendirilmesi ile ekonomik büyümeyi teşvik edecek altyapı yatırımları yer alıyor.

Taslağa göre savunma bütçesi 20 milyar avronun üzerinde artarak yaklaşık 82,7 milyar avroya ulaşacak. Özel savunma fonları da dahil olmak üzere toplam savunma harcamalarının 2026'da yaklaşık 117,2 milyar avro olması bekleniyor; böylece savunma harcamalarının GSYH'ye oranının yüzde 2,8'e çıkarılması planlanıyor.

Bütçede Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya destek için 2026'da 8,5 milyar avro ayrıldı. Alman hükümeti ayrıca gelecek yıl sosyal yardımlarda 1,5 milyar avroluk kesintiyle toplamda 41,05 milyar avro harcama öngörüyor.