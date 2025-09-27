MESTAD: Türkiye'yi Medikal Estetikte Global Merkez Yapma Hedefi

MESTAD'ın 1. Uluslararası Kongresi, biyostimülan dolgular, kombine tedaviler ve etik güvenlik vurgusuyla Türkiye'yi medikal estetikte global merkez yapma vizyonunu öne çıkardı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:34
MESTAD: Türkiye'yi Medikal Estetikte Global Merkez Yapma Hedefi

MESTAD 1. Uluslararası Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi: Türkiye'nin Vizyonu

Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Geliştirme Derneği (MESTAD) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, ulusal ve uluslararası çok sayıda akademisyen, hekim ve sektör temsilcisini bir araya getirdi. Kongre, derneğin güvenli, etik, bilimsel ve yenilikçi medikal estetik anlayışını dünyaya duyurma amacını merkezi bir gündem olarak işledi.

Kongrede öne çıkan başlıklar

Dernekten yapılan açıklamaya göre kongrede tartışılan ana konular arasında biyostimülan dolguların kullanımı, erkek ve kadın yüz anatomisi arasındaki farklılıklar, komplikasyon yönetimi, tamamlayıcı tıbbın entegrasyonu ve hekimlerin hukuki sorumlulukları yer aldı.

Kongrede medikal estetikte son yıllarda doğallık anlayışının ön plana çıktığı; hedefin artık sadece daha genç görünmek değil, daha sağlıklı ve enerjik bir görünüm sağlamak olduğu vurgulandı.

Gelecek trendler

Açıklamada, 2025 itibarıyla kalsiyum hidroksiapatit ile PLLA gibi biyostimülan dolguların, uzun süreli botulinum formları ve yapay zeka destekli cilt analiz sistemlerinin öne çıktığı belirtildi. Ayrıca 2026 yılında eksozomlar, süksinik asit ve NAD içeren yeni nesil dolguların trend olması beklendiği ifade edildi.

Türkiye'nin konumu ve yerli üretim

Kongrede, Türkiye'nin medikal estetikte uluslararası alanda güçlü bir konumda olduğu, kombine tedaviler, skin longevity yaklaşımı ve non-invaziv cihazlar gibi global trendlerin Türkiye'de yaygın biçimde uygulandığı belirtildi. Ayrıca yerli üretim ve inovasyon kapasitesi sayesinde Türkiye'nin birçok ülkeden daha ileride olduğuna dikkat çekildi.

MESTAD'ın stratejik adımları

MESTAD, eğitimli hekimlere yönlendirme, hukuki düzenlemelerin güçlendirilmesi, kamuoyunu bilinçlendirme kampanyaları ve denetim mekanizmalarının artırılması yönündeki çalışmaları desteklediğini açıkladı.

Uzm. Dr. Mustafa Güneş'in mesajı

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESTAD Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Güneş, kongredeki en önemli mesajlarının Türkiye'den dünyaya güvenli, etik, bilimsel ve yenilikçi medikal estetik anlayışını duyurmak olduğunu belirtti. Güneş, şunları söyledi:

"Son yıllarda medikal estetik ve tamamlayıcı tıp alanında çok önemli dönüşümler yaşanıyor. Artık odak noktamız, abartılı ve yapay görünümler değil. Doğallık anlayışının ön plana çıkması, kişinin kendi kimliğini ve ifadesini koruyarak gençleşmesini sağlamak, bu alandaki en önemli kırılma noktasıdır."

"Bununla birlikte teknolojik cihazların gelişimi, biyostimülan dolguların kullanımı ve kombine tedavi protokollerinin yaygınlaşması sayesinde hem hekimlerimize hem de hastalarımıza çok daha güvenli ve etkili seçenekler sunabiliyoruz. Multidisipliner yaklaşımların öne çıkması da medikal estetiği sadece uygulama alanı değil, bilimsel bir işbirliği zemini haline getiriyor."

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akkuyu NGS'de 319 Türk mühendis: Hedef Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil etmek
2
Güney Kore, Türkiye'nin 5 Yılda En Fazla Eczacılık Ürünü İhraç Ettiği Ülke
3
Cam Kemik Hastası Hamza Mesut Ağır, Doktorluk Hayalini Gerçekleştiriyor
4
Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları: Rota Portföy %28,16 ile Zirvede
5
ASPİLSAN Bataryaları Türkiye'nin Raylı Taşımacılığını Güçlendiriyor
6
Türk Battaniyeleri Almanya'yı Isıttı: 2020-2024'te 39,4 Milyon $ İhracat
7
Haftalık Fon Raporu: Yatırım Fonları %0,99, BES %1,43

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı