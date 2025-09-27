MESTAD: Türkiye'yi Medikal Estetikte Global Merkez Yapma Hedefi

MESTAD 1. Uluslararası Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi: Türkiye'nin Vizyonu

Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Geliştirme Derneği (MESTAD) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, ulusal ve uluslararası çok sayıda akademisyen, hekim ve sektör temsilcisini bir araya getirdi. Kongre, derneğin güvenli, etik, bilimsel ve yenilikçi medikal estetik anlayışını dünyaya duyurma amacını merkezi bir gündem olarak işledi.

Kongrede öne çıkan başlıklar

Dernekten yapılan açıklamaya göre kongrede tartışılan ana konular arasında biyostimülan dolguların kullanımı, erkek ve kadın yüz anatomisi arasındaki farklılıklar, komplikasyon yönetimi, tamamlayıcı tıbbın entegrasyonu ve hekimlerin hukuki sorumlulukları yer aldı.

Kongrede medikal estetikte son yıllarda doğallık anlayışının ön plana çıktığı; hedefin artık sadece daha genç görünmek değil, daha sağlıklı ve enerjik bir görünüm sağlamak olduğu vurgulandı.

Gelecek trendler

Açıklamada, 2025 itibarıyla kalsiyum hidroksiapatit ile PLLA gibi biyostimülan dolguların, uzun süreli botulinum formları ve yapay zeka destekli cilt analiz sistemlerinin öne çıktığı belirtildi. Ayrıca 2026 yılında eksozomlar, süksinik asit ve NAD içeren yeni nesil dolguların trend olması beklendiği ifade edildi.

Türkiye'nin konumu ve yerli üretim

Kongrede, Türkiye'nin medikal estetikte uluslararası alanda güçlü bir konumda olduğu, kombine tedaviler, skin longevity yaklaşımı ve non-invaziv cihazlar gibi global trendlerin Türkiye'de yaygın biçimde uygulandığı belirtildi. Ayrıca yerli üretim ve inovasyon kapasitesi sayesinde Türkiye'nin birçok ülkeden daha ileride olduğuna dikkat çekildi.

MESTAD'ın stratejik adımları

MESTAD, eğitimli hekimlere yönlendirme, hukuki düzenlemelerin güçlendirilmesi, kamuoyunu bilinçlendirme kampanyaları ve denetim mekanizmalarının artırılması yönündeki çalışmaları desteklediğini açıkladı.

Uzm. Dr. Mustafa Güneş'in mesajı

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESTAD Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Güneş, kongredeki en önemli mesajlarının Türkiye'den dünyaya güvenli, etik, bilimsel ve yenilikçi medikal estetik anlayışını duyurmak olduğunu belirtti. Güneş, şunları söyledi:

"Son yıllarda medikal estetik ve tamamlayıcı tıp alanında çok önemli dönüşümler yaşanıyor. Artık odak noktamız, abartılı ve yapay görünümler değil. Doğallık anlayışının ön plana çıkması, kişinin kendi kimliğini ve ifadesini koruyarak gençleşmesini sağlamak, bu alandaki en önemli kırılma noktasıdır."

"Bununla birlikte teknolojik cihazların gelişimi, biyostimülan dolguların kullanımı ve kombine tedavi protokollerinin yaygınlaşması sayesinde hem hekimlerimize hem de hastalarımıza çok daha güvenli ve etkili seçenekler sunabiliyoruz. Multidisipliner yaklaşımların öne çıkması da medikal estetiği sadece uygulama alanı değil, bilimsel bir işbirliği zemini haline getiriyor."