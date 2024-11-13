Meta, Instagram ve WhatsApp Satın Alma Davasında Yargılanacak

Meta, Antitröst Davasında Yargılanacak

Facebook'un sahibi olan Meta, Instagram ve WhatsApp'ı satın almasıyla ilgili ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan antitröst davasında yargılanmasına karar verildi.

Yargıcın Kararı

ABD'de bir federal yargıç, Meta'nın Facebook platformundaki bazı kısıtlamalarının meşru ticari gerekçelere sahip olduğu yönündeki argümanlarını kabul etti. Ancak, şirketin Instagram ve WhatsApp'ı satın almasının "tüketiciler için iyi olduğu" yönündeki savunmasını reddetti.

Yargıcın açıklamasında, taraflarla bu ay yapılacak görüşmede duruşma tarihinin belirleneceği belirtildi. Meta sözcüsü, delillerin Instagram ve WhatsApp'ın satın alınmasının rekabet ve tüketiciler için olumlu olduğuna dair kanıtlayacağını ifade etti.

Davanın Önemi

FTC sözcüsü, davanın Meta'nın tekel gücünü sınırlamak ve sosyal medya ekosisteminde rekabeti yeniden sağlamak amacıyla büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. 2020 yılında açılan davada, Meta'nın 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolara ve 2014'te WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın alarak sosyal medya üzerindeki tekelini sürdürmeye çalıştığı iddia edilmişti.

FTC, Meta'nın söz konusu uygulamalar için aşırı ödeme yaptığı yönünde iddialarda bulunmuştu. Nisan ayında ise Meta, federal yargıçtan FTC'nin davasının duruşma yapılmadan önce reddedilmesini talep etmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.