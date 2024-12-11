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Meta Uygulamalarında Küresel Erişim Sorunu: Facebook, Instagram ve WhatsApp Etkilendi

Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarına dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılara hizmet kesintisi bildirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 23:26
Meta Uygulamalarında Küresel Erişim Sorunu: Facebook, Instagram ve WhatsApp Etkilendi

Meta Uygulamalarında Erişim Sorunu Yaşanıyor

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram ile mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar New York saatiyle 12.50 (TSİ 20.50) itibarıyla bu uygulamalara erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladılar. Erişim sorunları, dünya genelinde on binlerce kullanıcının etkilenmesiyle Türkiye'de de hissedildi.

Yetkililerden Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X platformundan yaptığı paylaşımda, "WhatsApp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

Meta'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir sorunun bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişimini etkilediğinin farkındayız. İşleri mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." denildi.

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