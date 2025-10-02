MetropolCard Uluslararası Açılıma Hız Veriyor

MetropolCard, yüzde 100 yerli sermayeyle sürdürülebilir dijital yemek kartı çözümleriyle yurtiçi büyümeyi sürdürürken uluslararası pazarlara açılmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:05
MetropolCard uluslararası açılım hedefiyle büyümesini hızlandırdı

MAŞALLAH DAĞ - MetropolCard Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Yıldırım, şirketin Türkiye'deki büyümesini sürdürürken uluslararası pazarlara açılmayı hedeflediğini açıkladı.

Büyüme ve uluslararası hedefler

MetropolCard, yerli bir marka olarak Türkiye'nin dijital yemek kartı modelini global ölçekte temsil etmeyi amaçlıyor. Yıldırım, "Hedefimiz, yerli bir marka olarak Türkiye'nin dijital yemek kartı modelini global ölçekte temsil etmek." sözleriyle uluslararası vizyonu vurguladı.

Şirket, bu hedef doğrultusunda büyüme planlarını hızlandırırken yurt içindeki sürdürülebilirlik yatırımlarına ve Anadolu'daki küçük esnafa yönelik düşük komisyon uygulamalarına da devam ediyor.

Entegrasyon ve kullanıcı deneyimi

MetropolCard, tüm çevrim içi sipariş platformlarıyla entegrasyon sürecini yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Yıldırım, entegrasyon çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, "Yıl sonuna kadar entegrasyonun tamamlanması için platformlarla çalışmalar hızla devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Şirket, işverenlerin beklediği güvenilirlik ve mevzuata uygunluğu sağlamak için sistemini Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına tam uyumlu şekilde konumlandırdığını belirtti. Amaç, hem çalışanlara hem de işverenlere sorunsuz ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunmak.

Sürdürülebilirlik ve esnafa destek

Yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan MetropolCard, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla sektörde ayrışıyor. Yıldırım, çalışanlara sağlanan sınırsız yüzde 5 iade avantajı ve kullanıcıların bakiyelerini telefon rehberi üzerinden transfer edebilme imkanına dikkat çekti: "Dijital çözümlerimizle sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz."

Şirketin sürdürülebilirlik adımları arasında tüm personelin elektrikli araçlarla hizmet vermesi ve genel merkez binasında kurulan çatı üstü güneş enerjisi santrali ile kendi enerjisini üretmesi yer alıyor. Yıldırım, dijital ödeme yöntemlerindeki artışın karbon ayak izini azalttığını ve bağış ile yardım işbirlikleriyle çevresel ekosisteme değer kattıklarını söyledi.

Anadolu'daki küçük işletmelere yönelik çalışmalara da değinen Yıldırım, bu işletmelerin dijital ödeme sistemlerine katılımını desteklediklerini ve bunu sektördeki en düşük komisyon oranlarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti: "Böylece hem esnafa ek maliyet yüklemiyor hem de kullanıcıların kartlarını çok daha yaygın bir şekilde kullanabilmesini sağlıyoruz."

Halka arz planı

Şirketin büyüme planları kapsamında halka arz sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Yıldırım, "Türkiye pazar payımızı artırmaya devam ederken, aynı zamanda yurt dışı pazar araştırmalarına odaklanmış durumdayız" diyerek hem iç pazardaki büyümeye hem de uluslararası açılıma eş zamanlı olarak yatırım yapacaklarını ifade etti.

