Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: Oranlar yüzde 52'yi buldu

Toplantı sonrasında Aralık ayı faiz kararı açıklanırken alınan karar üzerine 250 baz puan artışıyla faiz oranları yüzde 42,5 artışa geçti. Kredi kartı faizlerine bakıldığında değişiklik olurken faizlerdeki yükseliş olarak mevduat faizler yüzde 52 oranına geldi.

270 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri duyurulurken bankacılık sektörü üzerinde 15 Aralık ile biten haftalarda 270 milyar 540 milyon 819 bin TL artış üzerine yeni rakam 14 trilyon 874 milyar 284 milyon 560 bin lira olarak görüldü.

TAKSİTLİ KREDİ DETAYLARI

Mevduat bankalarında bulunan tüketici kredileri, geçtiğimiz hafta yüzde 0,16 oranında azalırken 1 trilyon 395 milyar 627 milyon 849 bin TL olarak raporlandı. Aynı dönem üzerinde taksitli ticari krediler yüzde 1,04 yükseliş sonrasında 1 trilyon 232 milyar 333 milyon 54 bin TL, kredi kartlarının limiti ise yüzde 0,67 artışla 1 trilyon 434 milyar 95 milyon 61 bin TL olarak güncellendi.





Mevduat bankaları üzerinden kredilerde 396 milyar 28 milyon 160 bin lirası konut, 69 milyar 789 milyon 234 bin lirası taşıt ve 929 milyar 810 milyon 455 bin TL olarak kredi oluşturuldu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam miktar 15 Aralık ile biten haftada 79 milyar 488 milyon 609 bin TL yükselerek 10 trilyon 944 milyar 472 milyon 639 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,52 yükseliş görüldü.

BANKAYA 100 BİN YATIRANIN 3 AY SONRA KAZANCI

Bankaların 3 aylık mevduat faizi yüzde 52,17'ye varan oran üzerinden yükselirken belirlenen tablo dikkat çekerken rakamlar belirlendi. Bankaya 100 bin TL para yatırılırken bir kişi 3 aylık vade 12.369 TL, 500 bin TL para yatırılmasıyla 61.845 TL, 1 milyon TL yatıran kişilere ise 123.690 TL faiz geliri kazanılır.