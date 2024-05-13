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Mevduat hesabı olanlar dikkat! Faizlerde son dakika flaş değişiklik

Türkiye'de mevduat faizleri ne durumda. Hangi bankanın mevduat faizleri daha fazla ? hangi banka ne kadar kazanç sağlıyor ? İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 13.05.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 19:07
Mevduat hesabı olanlar dikkat! Faizlerde son dakika flaş değişiklik

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM!

Türkiye'de mevduat faizleri ne durumda. Hangi bankanın mevduat faizleri daha fazla ? hangi banka ne kadar kazanç sağlıyor ? İşte detaylar…

para

 Uzun süre yüksek seyreden TL mevduat faiz oranlarında düşüş başladı. En yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Yatırımcılar için güncel faiz oranlarını araştırdık.. İşte en fazla kar sağlayanlar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre mevduat faizlerinde düşüş başladı. Yatırımcılar için cazip banka faizleri neler araştırdık..İşte detaylar…

 Merkez Bankası'ndan açıklanan son verilere göre 1 ila 3 aylık mevduat faiz oranları önceki verilere göre düşüş kaydetti. Bu durumda özellikle yatırımcılar tarafından dikkatle incelendi.

 EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR

Bankaların mevduat faizleri birbirinden farklılık gösterebiliyor. Yatırımcılarda en yüksek faizi veren bankayı seçerek kendileri için en daha fazla kar elde etmeyi amaçlıyorlar. Bazı öne çıkan bankaların 1 milyon TL için verdikleri net karlar….

Odea Bank: Yeni Vadeli Mevduat

Odea Bank, 32 günlük vadeli mevduat hesabı için yüzde 55 faiz oranı sunuyor. Bu da 1 milyon lirada 44.602,74 TL net kazanç demek.

Alternatif Bank: E-Mevduat

Alternatif Bank ise %54 faiz oranı ile 32 günlük bir dönemde 43.791,78 TL net getiri veriyor.

Fibabanka: Kiraz Hesap

Fibabanka %54 faiz oranı ile 43.791,78 TL net getiri sağlıyor.

ING Bank: e-Turuncu Hesap

ING Bank, %55 faiz oranıyla 32 günlük vadede 44.602,74 TL net kazanç veriyor.

Garanti BBVA: E-Vadeli Hesap

Garanti BBVA ise %52 faiz oranı ile 42.054,64 TL net getiriye sağlıyor.

Yapı Kredi: Dönüşüm Hesabı TL

Yapı Kredi, %49 faiz oranı ile 32 günlük vadede 39.628,42 TL net getiri sağlıyor.

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