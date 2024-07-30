Mevduat hesabı Temmuz'un sonunda değişti! 32 ve 46 günlük getirilerde devasa artış!

Mevduat hesapları, tasarruflarını güvence altına almak ve birikimlerini kazançlı bir şekilde değerlendirmek isteyen bireyler için vazgeçilmez bir finansal araç olarak öne çıkıyor. Bu hesaplar, belirli bir vade süresi boyunca bankada tutulan mevduatlara karşılık faiz kazancı sağlıyor. Ancak, mevduat hesabının getirisi vade süresi ve faiz oranına bağlı olarak değişiklik gösterir. Temmuz ayı itibariyle güncel mevduat faiz oranlarını ve bu oranlarla elde edilebilecek kazançları detaylandırarak inceleyelim.

Temmuz ayı, mevduat sahipleri için önemli bir dönemdir. Bu ay, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını takip etmek ve birikimleri en kazançlı şekilde değerlendirmek için kritik bir zamandır. Oturduğu yerden aylık kazanç sağlamak isteyenlerin en çok kullandığı yatırım yöntemlerinden biri olan mevduat hesabında her ay faiz oranları da değişiklik gösteriyor. Peki, Temmuz ayının son günlerinde mevduat faizleri ne kadar oldu? Temmuz ayında 120 bin liranın mevduatı ne kadar oldu? İşte banka banka güncel hesaplamalar…

ON Plus

Faiz Oranı: Yüzde 54

Net Kazanç: 5.240,66 TL

Vade Sonu Tutarı: 125.240,66 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 5.143,61 TL

Vade Sonu Tutarı: 125.143,61 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 5.046,56 TL

Vade Sonu Tutarı: 125.046,56 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 5.046,56 TL

Vade Sonu Tutarı: 125.046,56 TL

120 bin liranın 46 gün vadeli mevduat hesabı





ON Plus

Faiz Oranı: Yüzde 54

Net Kazanç: 7.533,44 TL

Vade Sonu Tutarı: 127.533,44 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 7.393,93 TL

Vade Sonu Tutarı: 127.393,93 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 7.254,43 TL

Vade Sonu Tutarı: 127.254,43 TL

Odea

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 7.114,92 TL

Vade Sonu Tutarı: 127.114,92 TL

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 6.696,39 TL

Vade Sonu Tutarı: 126.696,39 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 6.347,62 TL

Vade Sonu Tutarı: 126.347,62 TL