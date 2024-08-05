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MİA Teknoloji NATO'ya Haberleşme Hizmeti Sağlayacak

MİA Teknoloji, NATO'ya haberleşme hizmeti sunacak proje için önemli bir anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:44
MİA Teknoloji NATO'ya Haberleşme Hizmeti Sağlayacak

MİA Teknoloji'nin NATO Projesi

Türk teknoloji firması olan MİA Teknoloji AŞ, NATO'ya haberleşme hizmetleri sunan MEE İş Ortaklığı içerisinde yer alarak önemli bir projeye imza atıyor.

İhaleye Katılım ve Başarı

MİA Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, proje hakkında bilgi vererek, MEE İş Ortaklığı'nın 22 aylık bir sürecin ardından NATO'nun Telekomünikasyon ve Bilgi Ajansı tarafından düzenlenen ihaleye katıldığını ve bu ihaleyi kazandıklarını açıkladı. Anlaşma, 25 Temmuz tarihinde imzalandı.

Proje Detayları

Beltekin, proje kapsamında Gemi Sahil Gemi Muharebe Sistemi'nin NATO Hava Savunma Yer Sistemi (NADGE), Havadan Erken Uyarı Sistemleri (AEW) ve Deniz Kuvvetleri arasında bilgi alışverişini güçlendirecek olan Link 22 sistemine entegre edileceğini belirtti. Toplamda Birleşik Krallık, Hollanda ve Yunanistan olmak üzere 22 lokasyonda sistem kurulacak.

Türk Savunma Sanayisi için Bir Başarı

Başarının, yetişmiş insan kaynağı ve vizyon ile elde edildiğine dikkat çeken Beltekin, bu projenin Türkiye'nin savunma sanayisindeki en büyük başarılarından biri olduğunun altını çizdi. Ayrıca, projenin 5 yıl süreceği ve Türkiye'nin gelecekte daha büyük projelere adım atacağı konusunda iyimser olduklarını ifade etti.

Beltekin, "NATO NCIA'nin Türk firmalarıyla yaptığı en yüksek bedelli iş bu projedir," diyerek, bu başarının sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı.

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