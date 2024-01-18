Migros marketler aile bütçesine dost ürünleri satışa çıkardı! Bütün piliç kilogramı 62 TL’ye düşüyor

Migros marketler birbirinden uygun fiyatlarla bir çok ürünü satışa çıkarmaya devam ederken, aile bütçesine dost olan ürünler kampanyasına da adım attı. By kampanya doğrultusunda bütün piliçin kilogramı 62,90 TL’ye düştü. Bu ürünün yanı sıra vatandaşlar uygun fiyatlı pekmez, çamaşır suyu, kuru fasülye, ceviz, salça, sürülebilir peynir istiyorlarsa Migros marketlerde en uyguna satışta! İşte Migros marketlerin kendi markasıyla satışa çıkarmış olduğu birbirinden uygun fiyatlı ürünler...

BÜTÜN PİLİÇ 62 TL, SALÇA 30 TL’YE SATIŞTA

Migros marketler her hafta içersinde yeni bir indirim kampanyasına imza atarak vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Özellikle kendi Migros marka ürünlerinde birbirinden farklı indirimli ürünleri satışa çıkartan Migros marketler, üstelik bu ürünleri indirimsiz şekilde de uygun fiyatlara satıyor. Bugün başlatmış olduğu aile bütçesine dost ürünler kampanyası adı altında bütün piliç 62,90 TL’ye, Migros domates salçası 830 gramı 30,90 TL’ye satışa çıkarttı. Bu ürününün yanı sıra Migros tam yağlı sürülebilir taze peynir 26,50 TL, Migros fırın sütlaç 200 gr 13,50 TL, Migros kazandibi 180 gr 13,50 TL, Migros Dermason kuru fasülye 1 kg 48,90 TL, Migros üzüm pekmezi 800 gr 76,50 TL’den satışta. Uygun fiyatlı satışa çıkardığı bu ürünlerin yanı sıra iç ceviz, migros baharatlı ve peynirli çubuk kraker, ultra çamaşır suyu ve Migros üçü bir arada 10'lu nescafe paketi de indirimli uygun fiyatlarla Migros raflarında ve Migros sanal markette satışta!







