MIHAS 2025, 'Helal Mükemmelliğin Zirvesi' temasıyla Kuala Lumpur'da başladı; 45 bin ziyaretçi, 2 bin 400 stant ve 80 ülkeden alıcı fuarı ziyaret ediyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 09:42
MIHAS 2025: Helal Mükemmelliğin Zirvesi Kuala Lumpur'da Açıldı

Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) 2025, Kuala Lumpur'daki Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde kapılarını açtı. MIHAS, bu yıl 'Helal Mükemmelliğin Zirvesi' temasıyla sektörün küresel aktörlerini ve alıcılarını bir araya getiriyor.

Katılım ve hedefler

Fuarda 45 bin ziyaretçi, 2 bin 400 stant ve 80 ülkeden alıcı yer alıyor. Organizasyon kapsamında açıklanan satış hedefi ise 4,5 milyar Malezya ringgiti (yaklaşık 990 milyon dolar) olarak belirlendi.

Program ve sektörler

MATRADE koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, sergi alanı, özel alım heyeti programı (INSP), bilgi oturumları ve ödül töreni gibi bileşenlerle küresel şirketler, politikacılar ve sektör liderlerine işbirliği ve ticaret fırsatları sunuyor. Fuar; helal gıda ve içecek, ilaç, tıbbi cihazlar, İslami finans, moda ve yaşam tarzı ürünleri, kişisel bakım, kozmetik ve Müslüman dostu turizm alanlarını kapsıyor.

Oturumlar ve uzman paneller

Etkinlik süresince düzenlenecek seminerler, uzman oturumları, sektör odaklı paneller ve "Power Talk" sunumlarıyla katılımcılar, helal sertifikasyonu, pazara giriş stratejileri, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi kritik konularda bilgi edinme ve ağlarını genişletme imkanı bulacak.

Önemli katılım ve uluslararası işbirlikleri

MIHAS 2025'e 19 Eylül'de Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in katılması bekleniyor. Fuar aynı zamanda Küresel Helal Zirvesi'nin ticaret bileşeni olarak, Malezya'nın helal sektöründeki standartlar, inovasyon ve uluslararası ortaklıklara bağlılığını vurguluyor.

MIHAS Shanghai ve CIIE işbirliği

Geçen yıl Dubai'de elde edilen başarının ardından, MIHAS bu yıl 5-10 Kasım tarihleri arasında Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) ile eş zamanlı olarak MIHAS Shanghai etkinliğini düzenleyecek. MATRADE ile CIIE Bürosu arasında imzalanan Mutabakat Zaptı (MoU), Doğu Asya ve çevresindeki bölgelere yönelik ihracat fırsatlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

MATRADE'nin rolü ve fuarın önemi

MATRADE, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na bağlı olarak yerel firmaların küresel pazarlara açılmasını destekliyor ve "Malezya Malı" markasını kalite, güvenilirlik ve mükemmellik ile özdeşleştirmeyi amaçlıyor. Kurum; pazar bilgisi, ticaret danışmanlığı ve kapasite geliştirme programları gibi hizmetlerle katılımcılara kapsamlı destek sağlıyor.

2004 yılında başlatılan MIHAS, hem yerel hem de uluslararası işletmeler için helal ticaretinde büyümeye katkı sağlayan önemli bir platform olarak konumlanıyor. Fuar, küresel helal pazarının çeşitliliğini ve evrimini yansıtarak çok sektörlü bir ticaret alanı sunuyor.

MIHAS 2025 etkinliği 20 Eylül'e kadar devam edecek.

