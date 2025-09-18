MIHAS 2025'te ASEAN Pavyonu Açıldı: Helal Ekonomide Yeni Fırsatlar

MIHAS 2025'te açılan ASEAN Pavyonu, 20 firma ve iş eşleştirme etkinlikleriyle bölgesel helal ekonomi ve sürdürülebilir ortaklıkları güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:54
MIHAS 2025'te ASEAN Pavyonu Açıldı: Helal Ekonomide Yeni Fırsatlar

MIHAS 2025'te ASEAN Pavyonu kapılarını açtı

Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurumu (MATRADE) ve ASEAN - Japonya Merkezi (AJC) işbirliğiyle düzenlenen ASEAN Pavyonu, Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) 2025 kapsamında ziyaretçilere açıldı. MIHAS bu yıl "Helal Mükemmelliğin Zirvesi" temasıyla düzenleniyor.

Etkinlik ve katılımcılar

Pavyonda, ASEAN üye devletlerinden seçilen 20 firma yer alıyor. Bölgenin kültürel zenginliğini ve sürdürülebilir kalkınma taahhüdünü yansıtan katılımcılar arasında yerel üreticiler ve kadın girişimciler öne çıkıyor. ASEAN Pavyonu, bölgesel ticaret, yatırım ve helal ekonomisinde inovasyonun geliştirilmesine yönelik ortak kararlılığı temsil ediyor.

Hedefler ve açılış

Pavyon, Malezya'nın ASEAN Dönem Başkanlığı çerçevesinde hayata geçirilmiş olup, ASEAN'ın kapsayıcı ve rekabetçi endüstrilere olan bağlılığının bir göstergesi olarak tanımlanıyor. Açılış törenine ASEAN üyesi ülkeler, Japonya ve Malezya'dan üst düzey yetkililer katıldı.

Program ve fırsatlar

17-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen MIHAS 2025 süresince ASEAN Pavyonu'nda iş eşleştirme görüşmeleri, ticari ağ oluşturma etkinlikleri ve ürün tanıtımları gerçekleştiriliyor. Etkinlik, ASEAN firmalarının uluslararası alıcılar, yatırımcılar ve stratejik ortaklarla doğrudan temas kurmasına olanak sağlıyor.

AJC Genel Sekreteri Dr. Kunihiko Hirabayashi, pavyonun küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik fırsatlar yaratma açısından kritik olduğunu belirterek, "Bu girişim, ASEAN, Japonya ve Malezya arasında daha güçlü ve sürdürülebilir ortaklıkların gelişmesine katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

MATRADE yetkilileri ise MIHAS'ın, Malezya'nın küresel bir helal merkezi olma vizyonunu destekleyen önde gelen bir platform olduğunu vurguladı.

