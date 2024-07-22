Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

Enflasyon ve artan konut fiyatlarıyla mücadele eden vatandaşlar için Milli Emlak, Gaziantep ve Edirne'de dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, uygun fiyatlarla konut ve arazi sahibi olmak isteyenler için kapsamlı bir kampanya başlattı.

Gaziantep'te Budak Mahallesi'nde bulunan ve 101 ile 143 metrekare arasında değişen iki daire, Milli Emlak tarafından satışa sunuluyor. Dairelerin fiyatları 4 milyon TL ile 6 milyon TL arasında değişiyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler için peşin ödemelerde %20 indirim uygulanırken, kalan tutar ise 8 vade ve 3 aylık eşit taksitlerle ödenebiliyor. İhaleler 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Katılmak isteyenlerin Milli Emlak’ın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.





Edirne'de ise 8 büyük arazi satışa sunulmuş durumda. Bu arazilerden altısı verimli tarım arazisi, ikisi ise köy içi arsa olarak nitelendiriliyor. Tarım arazilerinin fiyatları 3.230.000 TL ile 13.490.000 TL arasında değişirken, köy içi araziler 5.935.000 TL ile 19.250.000 TL arasında satışa çıkarılmış durumda.

Konut ve arazi sahibi olmak isteyen vatandaşların bu fırsatları kaçırmamak için Milli Emlak’ın resmi internet sitesini takip etmeleri ve ihalelere katılmak için gerekli başvuruları yapmaları önemle tavsiye ediliyor.