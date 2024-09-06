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Milli Hızlı Tren Projesi Test Aşamasına Hazırlanıyor

Bakan Uraloğlu, Milli Hızlı Tren'in 2025'te raylara inerek test edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:51
Milli Hızlı Tren Projesi Test Aşamasına Hazırlanıyor

Milli Hızlı Tren Projesi'nde Önemli Gelişmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli hızlı trenin fabrika testlerinin ardından 2025 yılının son çeyreğinde raylara inileceğini duyurdu. Uraloğlu, trenin saatte 225 kilometre hıza çıkacağını ve toplamda 584 yolcu kapasitesine sahip sekiz vagonla tasarlandığını belirtti.

Yerli Üretimin Önemi

Bakan Uraloğlu, milli hızlı trenin tamamıyla yerli imkanlarla üretildiğini vurgulayarak, "Bu yılın son çeyreğinde tasarım aşaması tamamlanarak montaj aşamasına geçilecektir" ifadesinde bulundu. Projenin, Türkiye'nin geleceği için kritik bir adım olduğuna dikkat çekti.

Yüksek Konfor ve Teknoloji

Uraloğlu, hızlı trenin yüksek konfor için tasarlandığını belirterek, modern donanımlar ile donatıldığına işaret etti. Tren, kapı ve bölme duvarlarına entegre hayalet ekran teknolojisi, temassız hızlı şarj istasyonlarına sahip katlanır masalar ve konforlu oturma alanlarıyla yolculara en iyi deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Projede Yerli İşbirliği

Ayrıca, TÜBİTAK ile işbirliği içinde geliştirilmiş olan "Milli Cer Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi"nin de bu projede kullanılacağı ifade edildi. Projenin, uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü kaydeden Uraloğlu, tüm tasarım süreçlerinin tamamlanmasının ardından montaj aşamasına geçileceğini sözlerine ekledi.

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