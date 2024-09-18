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Milli Yetkinlik Hamlesi ile Savunma Sanayiinde Yenilikçi Yaklaşımlar

Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Yetkinlik Hamlesi ile Türkiye'nin savunma potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:46
Milli Yetkinlik Hamlesi ile Savunma Sanayiinde Yenilikçi Yaklaşımlar

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Yeni Hamle

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, bu hamle sayesinde yetenek yönetimi sistemlerini güçlendirerek insan kaynaklarını geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Milli Yetkinlik Hamlesi’nin Amacı

Görgün, bu girişimin Türkiye'nin bölgesel ve küresel tehditlere karşı yerli donanım ve yazılım çözümleri üretme zorunluluğundan doğduğunu belirtti. Tarafından düzenlenen tanıtım etkinliği, Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleşti ve birçok önemli isim katıldı. “İnsan Kıymetimiz Başka bir Boyuta Taşınacak”

Konuşmasında, göreve geldiği günden beri hedefinin, ülke güvenliği ile silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını yerli imkanlarla karşılamak olduğunu aktaran Görgün, ‘Bu hamle ile yetenek yönetimi sistemimizi geliştireceğiz.’ dedi.

Özverili Çalışmalar ve İleriye Dönük Vizyon

Başkan Görgün, savunma sanayisinin ihracatını artırma hedefleriyle bir yıl süresince özverili çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Başkanlık içerisinde sistemleşme ve iş birliği konularının ön planda olduğunu belirten Görgün, bağımsız savunma sanayisinin gerektirdiği teknolojileri elde edeceklerini de sözlerine ekledi.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesi

Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında, Savunma Sanayii Akademisi kurularak stratejik, operasyonel ve liderlik gibi yetkinliklerin dijitalleştirilmesi hedefleniyor. Görgün, ‘Savunma sanayi ekosisteminin ihtiyacı olan yetkin insan kaynağını yetiştireceğiz.’ dedi.

Uluslararası İşbirliği ve İleri Dönüşüm

Geçtiğimiz yıl 205 seyahat gerçekleştirdiklerini belirten Görgün, uluslararası işbirliği toplantılarına katılım sağlandığını belirtti. Özellikle, Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı ziyaretlerinde yapılan ikili görüşmelerin önemine vurgu yaptı.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Türkiye'nin savunma sanayii alanında yetkin insan kaynağı yetiştirilmesi ve gelişen teknolojilerle entegre mevcudiyetinin arttırılması amaçlanıyor.

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin tanıtımı; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün...

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin tanıtımı; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün (fotoğrafta), SSB Başkan Yardımcıları Hakan Karataş, Hüseyin Avşar, Mustafa Şeker ve İhsan Kaya'nın katılımıyla Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirildi. Başkan Görgün, burada konuşma yaptı.

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin tanıtımı; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün...

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin tanıtımı; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün (fotoğrafta), SSB Başkan Yardımcıları Hakan Karataş, Hüseyin Avşar, Mustafa Şeker ve İhsan Kaya'nın katılımıyla Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirildi. Başkan Görgün, burada konuşma yaptı.

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin tanıtımı; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün...

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin tanıtımı; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün (fotoğrafta), SSB Başkan Yardımcıları Hakan Karataş, Hüseyin Avşar, Mustafa Şeker ve İhsan Kaya'nın katılımıyla Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirildi. Başkan Görgün, burada konuşma yaptı.

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin tanıtımı; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün...

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin tanıtımı; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün (fotoğrafta), SSB Başkan Yardımcıları Hakan Karataş, Hüseyin Avşar, Mustafa Şeker ve İhsan Kaya'nın katılımıyla Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirildi. Başkan Görgün, burada konuşma yaptı.

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin tanıtımı; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün...

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin tanıtımı; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün (fotoğrafta), SSB Başkan Yardımcıları Hakan Karataş, Hüseyin Avşar, Mustafa Şeker ve İhsan Kaya'nın katılımıyla Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirildi. Başkan Görgün, burada konuşma yaptı.

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