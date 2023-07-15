Milyonlarca çalışana duyuruldu! IBAN'ınızı kontrol edin: Ödeme yapılacak

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasayla birlikte memur ve emeklilerin maaşları belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre, tüm kamu personeline 8.077 TL seyyanen ödeme yapılacak ve en düşük memur maaşı 22.017 TL'ye yükseltilecek. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu artışı yeterli bulmayarak daha fazla zam talep etti. Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 25 ile sınırlı kaldı.

Yeni kabul edilen yasa, Kahramanmaraş'taki deprem zararlarının telafi edilmesi amacıyla 2023 yılında geçici olarak ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınacağını belirtmektedir. Bu düzenlemeye göre, Resmi Gazete'de yayımlanan tarihte kayıtlı olan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil olmak üzere tüm taşıtlar ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar ek MTV'ye tabi olacaktır. Bu vergi, bir defaya mahsus olarak uygulanacak ve genel bütçe gelirleri arasında kaydedilecektir. Bu düzenleme ile Kahramanmaraş'taki depremin yol açtığı zararların telafi edilmesi ve bölgenin yeniden yapılandırılmasına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Bu verginin uygulanma süresi sınırlıdır ve tarihler arasında kayıt ve tescil edilen taşıtlar bu kapsamda vergi ödemek zorundadır. Bu düzenleme ile Kahramanmaraş'taki depremin yol açtığı zararların telafi edilmesi ve bölgenin yeniden yapılandırılmasına destek sağlanması amaçlanmaktadır.

İşte detaylar...







MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BELİRLENDİ

Ek MTV tutarı, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV miktarı kadar olacak ve iki taksit halinde ödenebilecektir. İlk taksit, düzenlemenin yayımlandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenecektir. Bu düzenlemeyle birlikte depremden etkilenen bölgelerdeki zararların telafi edilmesi amaçlanmaktadır.

Torba yasa kapsamında kabul edilen düzenlemeye göre, ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ilk taksiti Ağustos ayı sonuna kadar ödenmesi gereken bir vergi olacak. İkinci taksit ise Kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek. Yasanın yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için ek MTV, taşıtın MTV'siyle birlikte peşin ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus olarak uygulanacak ve genel bütçe gelirlerine kaydedilecek. Bu düzenlemeyle birlikte taşıt sahiplerinin ek vergi yükümlülüğü belirlenmiş olacak.