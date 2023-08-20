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Milyonlarca emekli o tarih için nefesini tuttu! Beklenen ara zam erkene çekildi

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Milyonlarca emekli o tarih için nefesini tuttu! Beklenen ara zam erkene çekildi
Emekliler için tarih verildi. Ara zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde.

Emekli maaşlarında ara zam tarihi belli oldu. Bu tarihten sonra emekli maaşları ne kadar olacak. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Bakan Vedat Işıkhan emekli maaşlarının düzenlenmesinin ekim ayında yapılacağını söyledi. Konuşulanlara göre en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkartılacak. Emekli maaşları hakkında konuşan bakan Vedat Işıkhan açıklamasında Cumhurbaşkanından talimat alarak çalışmalara başladıklarını ve tüm imkanlarla gerekenin yapılacağını söyledi. Bakan Işıkhan emekli bir vatandaşın şikayetini dinlerken de meclis açılır açılmaz çalışmalara devam edeceğini söyledi.    

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