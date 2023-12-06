Milyonlarca emeklinin beklediği tarih geldi! 5000 TL ikramiye için takvim açıklandı: İşte numaraya göre ödeme takvimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimat üzerine milyonlarca çalışan emeklinin ikramiye ödemeleri bu tarihlerde hesaplarına aktarılacak. İşte detaylar…







ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE İÇİN KRİTİK HAFTA! 5 BİN TL NE ZAMAN HESABA YATACAK? İŞTE TAHSİS NUMARASINA GÖRE GÜN GÜN ÖDEME TAKVİMİ...

Çalışmayan emeklilere verilen 5.000 TL ikramiyenin ardından dikkatler çalışan emeklilere yönelik ikramiye uygulamasına çevrildi. Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenecek düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. 5.000 TL bonus hesabıma ne zaman aktarılacak, ödeme son tarihi ne zaman, tahsis numarasına göre günlük ödeme planı aşağıdaki gibidir...

Hükümet, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Kasım ayında çalışmayan emeklilere 5.000 TL ikramiye verilmesinin ardından çalışan emeklilere yönelik önlemler aldı. Dava, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesine Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çalışan emeklilere ve çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilmesi yönünde talimat vermesinin ardından açıldı. Meclis büyük ikramiyenin ilk etabını tamamladı ve bu hafta da yoğun çalışmalar sürüyor. Aktif emekliler 5.000 TL ikramiyelerini ne zaman alacak? Bonus ne zaman ödenecek İşte detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYEDE YASAL SÜREÇ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye ve Maliye Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışmalarını tamamladı. İşsiz emekliler için önerilen ikramiye teklifi, geçtiğimiz hafta 80 maddelik torba kanuna eklenerek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı.

Vergi muafiyetleri ve şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması da dahil olmak üzere bir dizi KKM düzenlemesi ve ikramiyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu haftaki genel oturumunda görüşülecek.

Oylamayla kabul edildikten sonra Resmî Gazete'de yayımlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanmasıyla yürürlüğe girecek.

İKRAMİYE NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Çalışmayan emeklilere ikramiye ödemeleri 15 Kasım'dan önce yapılıyordu. İkramiye ödemelerinin bütçe görüşmeleri öncesinde TBMM tarafından onaylanması ve 15 Aralık 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Çalışmayan SSK emeklileri ise 11, 12, 13 ve 14 Kasım'daki maaş ödeme takvimine göre ikramiye aldı.

Çalışan SSK emeklilerine 5 bin TL ikramiye ödemesi de benzer şekilde yapılacak. Aynı şekilde yapılırsa ikramiyeler şu sıralamada hesaplarda olacaktır:

İlk gün, her ayın 17, 18 ve 19'unda maaşını alanlara

İkinci gün ise aylık ödemelerini ayın 20'si, 21'i ve 22'sinde alanlara

Üçüncü gün, aylıklarını 23, 24, 25 ve 26'sında alanlara verilecek.

Tahsis numarasına göre ödeme hesabınıza şu şekilde aktarılacaktır:

İKİNCİ GÜN:

Emekli tahsis numarası son rakamı 3 olanlara

Emekli tahsis numarası son rakamı 1 olanlara

Emekli tahsis numarası son rakamı 8 olanlara

ÜÇÜNCÜ GÜN:

Emekli tahsis numarası son rakamı 6 olanlara

Emekli tahsis numarası son rakamı 4 olanlara

Emekli tahsis numarası son rakamı 2 olanlara

Emekli tahsis numarası son rakamı 0 olanlara

BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da 4. gün ödeme yapılacak.