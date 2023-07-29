Milyonlarca emeklinin cebi para görecek! Yarın başlıyor: Hakkınız var mı hemen öğrenin

Emekli vatandaş maaşlarına yapılacak zamları beklerken maaş artışlarından çok tarihe odaklandılar. Emeklilerin zamlı maaş farkının ödeme tarihi belli oldu. Detaylar haberimizde…







MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR: ZAM FARKLARI YARIN ÖDENECEK! EMEKLİ MAAŞI, DUL, YETİM AYLIĞI...

SGK emekli olan milyonlarca kişiyi etkileyen gelişmeyi açıkladı. Vatandaşlar bir süre "Fark ne zaman artacak?" cevabının yanıtını merak ediyordu. Buna göre; Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz 2023 ek fark ödemesi 28 Temmuz Cuma günü yapılacaktır.

Emeklilik fon toplama farkı ne zaman ödenecek? Milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği bir gelişme. SGK`dan yapılan açıklamaya göre; Emekli sandığı sigortalısının emekli maaşına yapılan zam yarın ödenecek. Detaylar burada...

"AYLIK ALMAKTA OLDUKLARI BANKA VE PTT ŞUBELERİNDEKİ HESAPLARINA GÖNDERİLEREK 28 TEMMUZ 2023 TARİHİNE ÖDENECEK"

Sosyal Güvenlik Kurumu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Emekli Sandığı kapsamında aylık, maluliyet, iş göremezlik, dul veya yetim aylığı (4/1-(c)) alan 2 milyon 393 bin 142 kişinin aylık farkı banka ve PTT hesaplarına 28 Temmuz 2023 tarihinde aktarılacaktır.

Buna göre;

Aylık emekli maaşı alan kişiler; Temmuz dahil 1 aylık tutarında,

Aylık maaşlarını üçer aylık şeklinde alanlardan:

Mayıs-Haziran- dönemi içinde maaşlarını alanlar Temmuz dahil 1 aylık miktarında,

Haziran-Ağustos dönemi içinde maaşlarını alanlar Temmuz ve ağustos ayları şeklinde olmak üzere 2 aylık miktarında,

Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi içinde maaşlarını alanlar Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için 3 aylık fark tahakkuk ettirilmiştir.

SSK (4/1-(a)) ve BAĞKUR (4/1-(b)) kapsamına giren gelir ve emekli aylıklarını zamlı olarak 17 Temmuz- 28 Temmuz tarih aralığında ödemelerini alacaklardır.