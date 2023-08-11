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Milyonlarca emeklinin yüreğine su serpen gelişme! Yeni zam için o tarihi bekleyin

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Milyonlarca emeklinin yüreğine su serpen gelişme! Yeni zam için o tarihi bekleyin
Emekli maaşlarında beklenen yeni düzenlemeye dair beklentiler hızla yükselirken, arka planda söz konusu düzenlemenin Ekim ayında yasama organına sunulacağı dedikoduları dolaşıyor. İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemelerin Ekim ayında Meclis'e sunulabileceği dedikoduları gündemi meşgul ediyor. Milyonlarca emekli, heyecanla maaşlarına gelebilecek müjdeli haberleri beklerken, emeklilerin öncelikli üç talebi göze çarpıyor: sabit zam, prim-maaş dengesinin iyileştirilmesi ve en düşük emekli maaşının 10.000 TL seviyesine çıkarılması. İşte detaylar...

EMEKLİLERİN GÖZÜ EKİM AYINDA

Temmuz ayında refah payıyla birleşerek tüm emeklilerin zam oranı yüzde 25'e tamamlandı. Ancak torba yasada umduğunu bulamayan emekliler için Ekim ayının önemli gelişmelere sahne olabileceği söyleniyor.

ERDOĞAN'IN "YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ" SÖZLERİ

Meclis'in tekrar faaliyete geçeceği tarih merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayını işaret ederek "Yeniden değerlendirme yapacağız" açıklamasında bulundu. Bu mesaj, seyyanen zam olarak yorumlandı.

Show Haber'in haberine göre, yüzde 25'lik zam kök maaş üzerinden hesaplandığı için birçok emeklinin maaşı değişmedi. Bu da halk arasında, en düşük emekli maaşının 10.000 TL olması beklentisini oluşturdu.

Emekliler, seyyanen zam benzeri bir uygulama yerine, daha yüksek prim ödemesi yapanlara daha yüksek maaş verilmesini istiyor. Emekli maaşlarına ilişkin tüm bu düzenlemelerin ise Ekim ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

Ekonomi
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