Milyonlarca emekliye az önce duyuruldu! Ocak zammı erken sızdı: İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

2024 yılının yaklaşmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarının yeniden hesaplanacağı dönem başlıyor. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, Ocak ayında alacakları maaş artışını merakla bekliyor.



EMEKLİ MAAŞI BEŞ HANELİ OLACAK





Emekli maaşları, yılda iki kez güncelleniyor ve Ocak ile Temmuz dönemlerini kapsıyor. Hafize Gaye Erkan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 enflasyon raporunu açıkladı. Bu raporla birlikte gelecek yılın enflasyon tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, 2023 sonunda yüzde 58, 2024 sonunda yüzde 33 ve 2025 sonunda yüzde 15 enflasyon bekleniyor.

Bu tahminlere göre, Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu yüzde 31,92 olarak hesaplanıyor. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. Enflasyonun kesinleşmesiyle birlikte, Ocak 2024'teki maaş artışı netlik kazanacak ve en düşük emekli aylığı yaklaşık 10.000 TL'yi bulması bekleniyor.

Emekli maaşı artışının yanı sıra asgari ücrette de düzenlemeler yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin her kesimin mağduriyetine çözüm odaklı yaklaşacağını vurgulayarak, bütçe çalışmalarının sonuçlarına göre adımların atılacağını ifade etti.