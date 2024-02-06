Milyonlarca emekliye büyük şok! Maaşlar eksik yatırıldı: Bunu kimse beklemiyordu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 oranında ek maaş zammı yapıldı. Artış oranı yüzde 42,6'ya çıkarken asgari emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi. Artan maaşını hesabında göremeyen emekliler, arama motorlarına yönelerek emekli maaşlarının neden eksik yattığını sorgulamaya başladılar. İşte, merak edilen bu konunun yanıtı..

Milyonlarca emekliye büyük şok! Maaşlar eksik yatırıldı: Bunu kimse beklemiyordu
Yayın Tarihi:

Asgari emekli maaşı 10 bin liraya çıkarıldı, ancak emekliler hesaplarında 7 bin 500 lirasını gördüler. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler "Emekli maaşım neden tam olarak ödenmedi?" sorusuna yanıt arıyor. Maaş ödeme artışlarına ilişkin mevcut durum haberimizde..

Milyonlarca emeklinin gündeminde “Maaşım eksik ödeniyor” var. Açıklanan artış oranına göre asgari emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Ancak emeklilerin banka hesaplarına yatırılan tutarda değişiklik olmadı. Bu ay maaşlarını hesaplarından çekmek isteyenler, hesaplarında 10 bin liranın yerine 7 bin 500 lira olduğunu gördüler. Artan maaşını alamayan emekliler, "Maaşım neden eksik?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. 2 bin 500 lira eksiği olan vatandaşlara şubatta ödeme yapılacak mı, artan maaş ne zaman ödenecek, maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte yanıtı..

Milyonlarca emekliye büyük şok! Maaşlar eksik yatırıldı

Maaş artışları neden ödenmedi?

Ocak ayında en düşük emekli maaşını alanlara 7 bin 500 TL ödeme yapıldı. Asgari maaşın 10.000 TL'ye çıkarılmasıyla bu gruba mensup kişilere 2.500 TL artış sağlanacak.

Emeklilere yönelik maaş artışının, yürürlüğe girdikten sonra Şubat ayı hesaplarına yansıtılması planlanıyor.

Öne Çıkanlar
Fincanda 20 dakikada pratik kadayıf tarifiniz hazır! Şipşak misafiri gelen yaşadı Fincanda 20 dakikada pratik kadayıf tarifiniz hazır! Şipşak misafiri gelen yaşadı
Elektrik, telefon, su faturası adına olan dikkat! 500 TL indirimli ödeyeceksiniz Elektrik, telefon, su faturası adına olan dikkat! 500 TL indirimli ödeyeceksiniz
Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde
Çok Okunanlar
Emeklilerin gözlerini faltaşı gibi açan ek zam müjdesi! Fatih Altaylı canlı yayında duyurdu Emeklilerin gözlerini faltaşı gibi açan ek zam müjdesi! Fatih Altaylı canlı yayında duyurdu Araç sahipleri hemen başvursun! Şubat 15'e kadar süreniz kaldı Araç sahipleri hemen başvursun! Şubat 15'e kadar süreniz kaldı Haftalar değil günler kaldı! İslam Memiş duyurdu: Altında dananın kuyruğu kopacak Haftalar değil günler kaldı! İslam Memiş duyurdu: Altında dananın kuyruğu kopacak Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde 750 TL’den başlayan fiyatlarla arazi tarla kiralamanız mümkün! Milli Emlak büyük fırsatı duyurdu 750 TL’den başlayan fiyatlarla arazi tarla kiralamanız mümkün! Milli Emlak büyük fırsatı duyurdu