Milyonlarca emekliye büyük şok! Maaşlar eksik yatırıldı: Bunu kimse beklemiyordu

Asgari emekli maaşı 10 bin liraya çıkarıldı, ancak emekliler hesaplarında 7 bin 500 lirasını gördüler. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler "Emekli maaşım neden tam olarak ödenmedi?" sorusuna yanıt arıyor. Maaş ödeme artışlarına ilişkin mevcut durum haberimizde..

Milyonlarca emeklinin gündeminde “Maaşım eksik ödeniyor” var. Açıklanan artış oranına göre asgari emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Ancak emeklilerin banka hesaplarına yatırılan tutarda değişiklik olmadı. Bu ay maaşlarını hesaplarından çekmek isteyenler, hesaplarında 10 bin liranın yerine 7 bin 500 lira olduğunu gördüler. Artan maaşını alamayan emekliler, "Maaşım neden eksik?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. 2 bin 500 lira eksiği olan vatandaşlara şubatta ödeme yapılacak mı, artan maaş ne zaman ödenecek, maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte yanıtı..





Maaş artışları neden ödenmedi?

Ocak ayında en düşük emekli maaşını alanlara 7 bin 500 TL ödeme yapıldı. Asgari maaşın 10.000 TL'ye çıkarılmasıyla bu gruba mensup kişilere 2.500 TL artış sağlanacak.

Emeklilere yönelik maaş artışının, yürürlüğe girdikten sonra Şubat ayı hesaplarına yansıtılması planlanıyor.