Milyonlarca emekliye gece yarısı duyuruldu! Ağustos-Eylül-Ekim ayı ödemesi yapılacak

Temmuz döneminde yapılan zamlar sonrasında aynı şekilde dul, yetim ve malul emeklilerin aldığı maaşlara da zam yapıldı. Yüzde 25 zam sonrasında oluşan 14 günlük zam farkı hesaplarda yer alırken bahsi geçen ödemelerden faydalanan 2,5 milyon kişi 1 Temmuz 14 Temmuz aralığında oluşan aylık farkların anlaşmalı olduğu banka ya da PTT üzerinden ödemeler alınabilir.

Mayıs-Haziran- Temmuz dönemindekilere Temmuz'da 1 aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemindekilere Temmuz ve Ağustos olmak üzere 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos- Eylül dönemindekilere ise Temmuz, Ağustos ve Eylül'de olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkları hesaplara aktarılacak. 4C emeklileri bu fark ödemelerin yararlanmak için SSK ve Bağkur emeklileri bu farklarından yararlanamaz. 17 Temmuz'dan sonra emekli maaşı almaya başlayanlar SSK ve Bağkur'lu olanlara hak verilir.





EMEKLİYE EK ZAM

24 Temmuz'da Meclis'in tatile girmesinden önce gerçekleşen son kurul toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılması planlanan zam için kesin tarih bilgisi verildi. Kamu işçisi ve memura nasıl destek verildiyse aynı şekilde çalışan ve emeklilere de mağduriyet yaşatılmayacağını söyleyen Erdoğan, kendini mağdur hisseden kesimlerin gönlünün alınacağının altını çizdi.