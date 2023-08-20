Milyonlarca emekliye yeni takvim! 17-27 Ağustos tarihleri arasında başlayacak

Türkiye de yaşayan milyonlarca emekli vatandaşın beklediği haber sonunda geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu müjdeli zam haberini verdi. Detaylar haberimizde…







16 MİLYON EMEKLİ BEKLİYORDU! TAKVİM AZ ÖNCE AÇIKLANDI

Sabah saatlerinde 16 milyon emeklinin dört gözle beklediği zam haberinde yaşanan sıcak gelişme SGK tarafından açıklandı. Ağustos ayı maaş zammı ödeme planı ve ek ödeme planı açıklandı. İşte Ağustos ayında emeklilere yapılacak ödemeler...

SSK BAĞ-KUR ve milyonlarca emekli memur, 16 milyon emekli vatandaşa ağustos ayında yapılacak ödemelerin ödeneceği günü merakla bekliyor. Milyonlar için planlanan ödeme tarihi Son emekli belli oldu. SGK, bu sabah resmi internet sitesinde bir açıklama yayınlayarak emeklilik hesaplarının aktarılacağı tarihi açıkladı. Peki emekli maaşı ne zaman ödenecek? Artan emekli maaşı ne zaman hesaba yatırılır? İşte emekliler için ödeme planı ve detaylar...

16 milyon emekli Temmuz maaş zammını geçen ay öğrendi ve bunu ilk olarak geçen ay kendi cebinden çıkardı. Ağustos ayı maaşları için geri sayım başladı. Meraklı emekliler ağustos ayı ödeme tablosunu izlerken ders kitabından önemli bir son dakika açıklaması gelir. Milyonlarca emekli için ek ödeme seçenekleri ve ödeme planları açıklandı. Sabah saatlerinde yapılan açıklama ile SGK, emekli maaşı zammı ve ücret farkı ödeme tarihini açıkladı. Peki emekliler maaşlarını ne zaman alacak? Ağustos ayı emekli maaş bordroları ve ek ödeme tarihleri haber bültenimizde...

SGK’DAN EMEKLİLERE MÜJDE GELDİ

Temmuz ayında yaklaşık 16 milyon emekli vatandaşın maaşı yüzde zamlı değişiklik gösteriyor. Mevcut emekli maaşı hesaplanarak IBAN numarası üzerinden emeklinin hesabına aktarılmaya başlandı. 7500 TL ve üzeri maaş alan tüm emekliler zamdan memnun olurken, 7500 TL maaş alan emekliler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Ağustos ayı emekli maaşı ödeme takvimi merak konusu.

Emeklilere yapılan ilk zamlar 15 Temmuz'da hesaplara yansımaya başlıyor. Ayrıca maaş farkı olan emekliler de 20 Temmuz-24 Temmuz arasında ceplerine para dolduracak. SGK, bugünden itibaren Ağustos ayı maaş ödeme planını da açıkladı. Ders kitabından son dakika açıklaması ile emeklilik tablosu açıklandı. Ayrıca ücret farkının ödenme tarihi de açıklandı.

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINA KAVUŞUYOR

SGK'tan son dakika açıklamasıyla Ağustos ayı emeklilik tarihi belli oldu. Emekliler, uzun zamandır beklenen maaş zammına sonunda kavuştu. Emekli SSK kefalet memuru ve EYT emeklilerine ödemeler 17 Ağustos - 27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca maaş farkı ödeme tarihi de netlik kazandı.

SSK BAĞKUR MEMUR EMEKLİSİ ÖDEME TARİHLERİ

SGK, sabah saatlerinde resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 15 Ağustos 2023 ile 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında emekli maaşı artışının IBAN üzerinden yapılacağını bildirdi. Emeklilere yapılacak ödemelerin kesin tarihleri şöyle:

SSK EMEKLİLERİ AĞUSTOS MAAŞ TAKVİMİ

Emekli tahsis numarası 0 ile biten emekliler 26 Ağustos’ta,

Emekli tahsis numarası 2 ile biten emekliler 25 Ağustos ‘ta,

Emekli tahsis numarası 4 ile biten emekliler 24 Ağustos ‘ta,

Emekli tahsis numarası 6 ile biten emekliler 23 Ağustos ‘ta,

Emekli tahsis numarası 8 ile biten emekliler 22 Ağustos ‘ta,

Emekli tahsis numarası 1 ile biten emekliler 21 Ağustos ‘ta,

Emekli tahsis numarası 3 ile biten emekliler 20 Ağustos ‘ta,

Emekli tahsis numarası 5 ile biten emekliler 19 Ağustos ‘ta,

Emekli tahsis numarası 7 ile biten emekliler 18 Ağustos ‘ta,

Emekli tahsis numarası 9 ile biten emekliler 17 Ağustos ‘ta maaşlarını alacaklar.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ AĞUSTOS MAAŞ TAKVİMİ

Emekli tahsis numarası 2 veya 0 ile biten emekliler 28 Ağustos ‘ta,

Emekli tahsis numarası 8, 6 veya 4 ile biten emekliler 27 Ağustos ‘ta,

Emekli tahsis numarası 3 veya 1 ile biten emekliler 26 Ağustos ‘ta,

Emekli tahsis numarası 9, 7 veya 5 ile biten emekliler 25 Ağustos ‘ta maaşlarını alacaklar.

4c, emekli sandığı emeklisi vatandaşların zamlı maaşlarını 15 Ağustos tarihi itibarıyla cebine koydu. Ayrıca 15 Ağustos'tan itibaren emekli olan vatandaşlara ödenecek ücret farkının ödenmesi için tarih belirlendi. Ödemeler 24-27 Ağustos tarihleri arasında emeklinin IBAN numarasına yapılacak.