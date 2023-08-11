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Milyonlarca EYT'liye son dakika şoku! Bunu yapmayanlar tek kuruş maaş alamayacak

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Milyonlarca EYT'liye son dakika şoku! Bunu yapmayanlar tek kuruş maaş alamayacak
Milyonlarca vatandaş EYT yasasıyla emeklilik başvurusu yaptı ancak bu adımlara dikkat etmeyenler maaş bile alamayacak! Tüm detaylar haberimizde.

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazandı. EYT başvuruları yapılırken önemli adımlar var! Bunlara dikkat etmezseniz tek kuruş ödeme alamazsınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYT BAŞVURULARINDA BUNLARA DİKKAT

EYT yasasının Mart ayında yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazandı ve emeklilik başvuruları başladı. Emeklilik başvuruları tamamlanan vatandaşlar Nisan ayından itibaren emeklilik maaşlarını almaya başladı. SGK emeklilik başvurusu yapan kişi sayısı 1.9 milyon olarak belirtildi. 650 bin vatandaş ise eksik primlerini bu süreçte tamamlayarak emeklilik başvurusu yapabildi. 2023 senesinin sonuna doğru EYT yasasıyla birlikte 2.5 milyon vatandaşın emeklilik başvurusu yapması bekleniyor. 2023 senesinin sonunda 2.5 milyon vatandaşın emeklilik başvurusu yapması halinde sigorta kollarına göre dağılımlar da ortaya çıkacak. 1 milyon 665 bin vatandaş SSK emeklisi olurken 88 bin 650 vatandaş Bağ Kur emeklisi olacak. 

eyt başvurularında bu adımlara dikkat

Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar sonrasında birçok vatandaş emeklilik hakkı kazanmasına rağmen EYT yasası kapsamında emeklilik başvurusu yapmıyor. Emekli olduktan sonra maaşların büyük oranda düşmesi vatandaşın maddi endişelerini artırıyor. Aynı zamanda EYT yasasıyla emekli olan vatandaşlar aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeyi tercih ediyor ve maaşlarında düşüş yaşamamış oluyor. EYT yasası ile ilgili bir süre sınırlandırılması ise getirilmedi. Bu sebeple çalışan vatandaşlar prim günlerini ve sigorta sürelerini tamamladıktan sonra yasaya göre emeklilik başvurusu yapabiliyor. İsteyen vatandaşlar istedikleri zaman SGK başvurularını tamamlayarak emekli olabiliyor. Başvurular SGK'ya dilekçe vererek veya e-Devlet sistemi üzerinden oluşturulabiliyor. İlerleyen zamanlarda EYT yasası kapsamında 4 milyon vatandaşın emekli olması bekleniyor. EYT yasası kapsamında emeklilik başvurusu yapan ancak maaşları bağlanmayan vatandaşların başvurularında eksiklikler olabileceği söyleniyor. Eğer maaşlarınızda eksiklik veya sorun yaşamak istemiyorsanız başvurunuzu yaparken her adıma dikkat etmeniz önem taşıyor. 

Ekonomi
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