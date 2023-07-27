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  3. Milyonlarca kadına Bakanlıktan müjde geldi! O işlem artık 5 dakikada internetten yapılacak

Milyonlarca kadına Bakanlıktan müjde geldi! O işlem artık 5 dakikada internetten yapılacak

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Milyonlarca kadına Bakanlıktan müjde geldi! O işlem artık 5 dakikada internetten yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Vedat Işıkhan, yaptığı bir açıklamada doğum ve evlat edinimi sonrasındaki kısmi çalışma ödeneği başvurularını Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) yapılabileceğini söyledi.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “Türk yüzyılı Türkiye'yi inşa etme yolundaki süreçte, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmetlerini dijital ortamda sunmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız doğum ve evlat edinimi sonrasında kısmi çalışma ödeneği başvurusunu İŞKUR'un elektronik şubesi üzerinden yapabilecek." ifadelerine yer verdi.

İŞKUR'un sosyal medyasından paylaşılan videoda nasıl üye olunacağı da anlatılıyor.

doğum ve evlat edinimi sonrasındaki kısmi çalışma ödeneği başvuruları

Ekonomi
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