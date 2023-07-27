Milyonlarca kadına Bakanlıktan müjde geldi! O işlem artık 5 dakikada internetten yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Vedat Işıkhan, yaptığı bir açıklamada doğum ve evlat edinimi sonrasındaki kısmi çalışma ödeneği başvurularını Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) yapılabileceğini söyledi.