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Milyonlarca kişinin yüzü gülecek! 24 ay tek kuruş ödeme yok: 500 bin TL ödeme almak bu şartlara bağlı!

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Milyonlarca kişinin yüzü gülecek! 24 ay tek kuruş ödeme yok: 500 bin TL ödeme almak bu şartlara bağlı!
Deprem bölgesinde yeni bir dönem başlıyor! Yerinde Dönüşüm projesiyle 11 şehir yeniden inşa edilecek. Konutlara 500 bin TL hibe ve 500 bin TL kredi, işyerlerine 250 bin TL hibe ve 250 bin TL kredi desteği sağlanacak. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 17 Temmuz'da başlatacağı "Yerinde Dönüşüm" projesi ile deprem bölgesinin yeniden yapılandırılmasına yönelik önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bakan Mehmet Özhaseki, proje kapsamında vatandaşlara sunulacak destekler hakkında bilgi verdi. Bu çerçevede, Bakanlık denetiminde gerçekleştirilecek dönüşüm çalışmalarına konutlar için 500 bin TL hibe ve 500 bin TL kredi, işyerleri için ise 250 bin TL hibe ve 250 bin TL kredi desteği sağlanacak. Krediler, 2 yıl ödemesiz dönemle birlikte 10 yıl vadeli ve sıfır faizle sunulacak.

BAŞVURU DETAYLARI

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Başvuruların "e-Devlet" üzerinden yapılacağını belirten Bakan Özhaseki, vatandaşların projeye ilişkin detaylı bilgilere Çağrı Merkezi ALO 181 üzerinden ulaşabileceklerini ifade etti.

Bakan Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde hızlı bir iyileşme sağlanacağını vurgulayarak, dönüşüm çalışmaları için konutlara 500 bin ila 800 bin TL, işyerlerine ise 250 bin ila 500 bin TL arasında hibe ve faizsiz kredi desteği sunulacağını açıkladı.

Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesindeki 11 şehrin yeniden inşa edileceğini ve vatandaşların kendi evlerini yeniden yapılandırma taleplerine destek olacaklarını belirten Bakan Özhaseki, projede geleneksel mahalle kültürünün korunacağını ve şehirlerin meydanları, çarşıları, tarihi yapıları ve değerleriyle yeniden canlandırılacağını ifade etti. Bakan Özhaseki, bu projenin deprem bölgesinin ihya ve inşasında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, çalışmaların başlatılacağı tarihi de duyurdu.

Yerinde Dönüşüm projesi, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara umut olacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeniden yapılandırma çalışmalarıyla birlikte, depreme dayanıklı yapılar inşa edilerek güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlanması hedefleniyor.

Ekonomi
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