Milyonlarca kişiye 7 gün içinde 5.098 TL yardım ödemesi! Listede adınız var mı hemen kontrol edin

Ülkemizin ekonomik zorluklarına karşı beklenen adımlar atılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı üzerinde olduğu ödemeler konusunda sevindirici bir açıklama yaptı. 15 ila 18 Ağustos tarihleri arasında, uzun süredir beklenen ödemeler vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan duyuruya göre, aylık düzenli ödemelerin startı verildi. 12 aylık periyotta toplamda 5098 TL tutarındaki ödemeler, belirtilen tarihler arasında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Bu haberle birlikte vatandaşlar arasında büyük bir beklenti ve memnuniyet oluştu.





Özellikle bakım maaşı alan vatandaşlar için de güzel bir haber geldi. Yapılan düzenlemelerle birlikte bakım maaşlarına iyileştirme sağlandı. Her ayın 15-31'i arasında gerçekleştirilecek ödemeler için kesin tarihler belirlendi. 15, 16, 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde, vatandaşlar PTT şubelerinden ödemelerini alabilecekler.

Evde bakım aylığı alan vatandaşlar da ödemelerini sorgulama konusunda kolaylık sağlandı. Ziraat Katılım Bankası üzerinden ödemelerini alan vatandaşlar, cep telefonları aracılığıyla SMS göndererek hesap bakiyelerini sorgulayabilecekler. Tek yapmaları gereken, "BAKIYE" yazıp 4747'ye bir SMS göndermek olacak. Ancak unutulmaması gereken nokta, her SMS gönderiminin 1 SMS ücreti alınacağıdır.

Ülkenin ekonomik kalkınması ve vatandaşların daha iyi bir yaşam sürmesi amacıyla atılan bu adımlar, vatandaşlar arasında umut ve memnuniyetle karşılandı. 18 Ağustos'ta başlayacak ödemeler, pek çok aile için maddi rahatlamayı getirecek gibi görünüyor.