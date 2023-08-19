Milyonlarca kişiye kırtasiye yardımı! Bakanlık 1400 TL ödemeyi o tarihlerde hesaplara yatıracak

Yeni eğitim-öğretim yılına dair heyecan ve hazırlıklar devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenleri ilgilendiren önemli bir duyuru geldi. Geçtiğimiz Haziran ayında sona eren 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ardından, 2023-2024 dönemi için öğretmenlere yönelik eğitim ödeneği tarihleri netleştirildi. Öğretmenler ve öğrenciler, yaklaşık 2 aylık tatilin ardından yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıklarını sürdürürken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama dikkatleri üzerine çekti.

ÖDEME MİKTARLARI BELİRLENDİ





Milli Eğitim Bakanlığı, yeni dönem için öğretmenlere yapılacak ödemelerin tarihlerini belirlemiş durumda. Özellikle öğretmenler için önemli olan eğitim ödeneği ve kırtasiye parası ödemeleri, öğretmenlerin maddi ve manevi olarak motive olmalarını sağlayan önemli bir unsur. Peki, 2023-2024 eğitim döneminde öğretmenlere ne kadar ödeme yapılacak ve bu ödemeler ne zaman gerçekleşecek?

Öğrencilerin ve öğretmenlerin heyecanla beklediği bu soruların yanıtı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleştirildi. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğretmenlere yapılacak ödemelerle ilgili detaylar, öğretmenlerin mali durumlarını planlamaları açısından büyük önem taşıyor.

2023-2024 eğitim dönemi için belirlenen eğitim ödeneği miktarı, öğretmenlerin maaş zamları ve diğer mali gelişmeler göz önüne alınarak belirlendi. Öğretmenler, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kırtasiye ödeneğinden faydalanabilecekler. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen bir yazı ile 2023 yılı için öğretmen kırtasiye ödeneğinin bin 400 TL olarak belirlendiği duyuruldu.

Peki, öğretmenlere yönelik bu ödemeler ne zaman yapılacak? 2023-2024 eğitim döneminde öğretmenlere yapılacak eğitim ödeneği, öğretmenlerin masraflarını karşılamalarına ve yeni döneme hazırlıklı girmelerine yardımcı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ödemeleri hesaplara aktarmaya başlayacak.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için belirlenen takvime göre, birinci dönemin başlangıcı 11 Eylül 2023 olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren öğretmenler, yeni döneme ilişkin heyecanlarını taşıyacakları gibi eğitim ödeneği ödemeleri de hesaplarına yatmaya başlayacak. Aynı takvime göre, birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve öğretmenler için bu dönemde de ödenecek eğitim ödeneği önemli bir destek olacak. İkinci dönem ara tatili 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak ve sene sonu tatili ise 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.

Bu doğrultuda, öğretmenler yeni eğitim-öğretim yılına hazırlıklı ve motive bir şekilde girecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi, öğretmenlerin mali durumlarını planlamalarına ve döneme enerjik bir başlangıç yapmalarına yardımcı olacak.