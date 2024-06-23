Milyonlarca kişiye zam şoku! 1 Temmuz'da 1.375 TL'ye yükselecek

En düşük internet hızı olan paket artık 650 TL'den 755 TL'ye çıkıyor. Türk Telekom'dan yapılan resmi açıklama şöyle:

"1 Temmuz 2024 itibarıyla. Ev/İş İnternet Tarifesi Liste Fiyatı, MEB Tarife Liste Fiyatı, Yalın/Alo Erişim Liste Fiyatı ve Alo Dakika Paketi Liste Fiyatı, Statik IP ve Tek Seferlik İşlem Listesi Fiyatları Güncel, transferler, hat blokajları, Bu liste fiyat güncellemelerinden yalnızca taahhütlü olmayan müşteriler etkilenir; taahhütlü müşteriler, sözleşme süresi boyunca herhangi bir fiyat değişikliğine tabi değildir. Avantajlı promosyonlarımıza katılabilir ve fiyat değişikliklerinden etkilenmezler.”





1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren satışa çıkacak planların paket fiyatları aşağıdaki gibidir.

Bu artış özel kullanıcılar için geçerli değildir. Gelecekteki artışlar yalnızca taahhütte bulunmayan kullanıcılar için geçerli olacaktır. Yeni açık tarifeye göre 1000Mbps'e kadar sınırsız FİBER İnternetin fiyatı 1.500TL'den 1.720TL'ye, 500Mbps'e kadar sınırsız FİBER İnternetin fiyatı ise 1.200TL'den 1.375TL'ye çıktı.