Milyonlarca memura müjde verildi! Meslek meslek yeni zamlı maaşlar belli oldu! Polis, Doktor, Hemşire, Öğretmen kalem kalem....

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarına göre memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği maaş artışları sonunda belirlendi. SSK'lı ve Bağ-Kur'lu çalışanlar için enflasyon oranında yüzde 19,77 zam garantilenmişti. Ancak son dakika bilgisine göre, memur maaşlarına yüzde 25 zam yapılacak!

Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek net memur maaşları detayları:





KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN MAAŞ ARTIŞLARI BELLİ OLDU

Kamu çalışanlarına yapılan zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu zam oranı, memur maaşlarında önemli bir artış sağlayacak.

Öğretmenler, hemşireler, polisler ve diğer kamu çalışanları, ortalama yüzde 25 zam alacaklar. Bu zam oranı, maaşlarında ciddi bir iyileştirme sağlayacak. İşte ayrıntılar...





Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları da yüzde 25 zam alacaklar. Sağlık sektöründe çalışanlar için yapılan bu zam, çalışanların maaşlarını olumlu yönde etkileyecek.

Belediye çalışanları, yüzde 25 oranında zam alacaklar. Bu zam, belediye çalışanlarının maaşlarında artış sağlayacak ve ekonomik açıdan bir rahatlama getirecek.

Diğer kamu kurumlarında görevli memurlar da yüzde 25 zam alacaklar. Bu zam oranı, kamu çalışanlarının maaşlarında önemli bir yükseliş sağlayacak.

Maaş artışlarıyla birlikte memur maaşları daha yüksek seviyelere çıkacak ve çalışanların ekonomik durumlarına olumlu katkı sağlayacak. Zam oranları, enflasyonla mücadele ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla belirlendi.

2023 memur maaş zamları sonunda açıklandı. TÜİK tarafından duyurulan 6 aylık enflasyon oranına göre SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilere yüzde 19,77 zam yapılacağı önceden garantilenmişti. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 17,55 zam almıştı. Ancak refah payı ve seyyanen zam oranları için beklenti vardı ve dün gece yapılan açıklama ile zam oranları netleşti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifiyle emekli aylıklarının enflasyon farkıyla birlikte yüzde 25 oranında artırılması kabul edildi. Buna göre memur emeklilerine yüzde 7,45 refah payı artışı yapılacak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 5,23 zam alacak.

Bu yeni kanun teklifiyle en düşük memur maaşı 22.017 TL'ye yükseltildi. Ayrıca tüm kamu personeline 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda elde edilecek tutarda (8.077 TL) ilave ödeme yapılacak.

Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek net memur maaşları:

Müsteşar: 28.729 TL - 35.911 TL arası

Genel müdür: 25.427 TL - 31.783 TL arası

Şube müdürü (Üniversite mezunu): 9.978 TL - 12.472 TL arası

Memur (Üniversite mezunu): 7.812 TL - 9.765 TL arası

Öğretmen: 11.833 TL - 14.791 TL arası

Kaymakam 1.sınıf: 16.753 TL - 20.941 TL arası

Başkomiser: 11.833 TL - 14.791 TL arası

Polis memuru: 11.833 TL - 14.791 TL arası

Bu zam oranlarıyla birlikte memur maaşları daha yüksek seviyelere çıkmış oldu. Yapılan zam, memurların ekonomik durumunu iyileştirmeyi amaçlamaktadır.