Milyonlarca vatandaşa 10.000 TL sınırı! Bankaya gidenlere büyük şok!

Bankacılar müşterilerini yakından ilgilendiren gelişmeleri paylaştı. Artık sınır 10 bin TL olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ SINIR BELLİ OLDU

Bazı bankalar ATM aracılığıyla çekilecek işlem tutarını 10 bin TL olarak sınırlandırdı. 10 bin TL altı işlemler için artık gişe kullanılamayacak. Ancak bazı bankalar bununla ilgili bir sınırlandırma koymuyor. Konu ile ilgili bir banka çalışanı şu sözleri söyledi; ‘Vezneler para çekme işlemleriyle uğraşarak kredi kartı, kredi ve ek hesap satışı yapamadığı için böyle bir düzenleme yapıldı.’ Bankaların bu düzenlemesinin amacının dijitalleşmeye teşvik etmek için olduğu düşünülüyor.





Konu ile ilgili uzman Prof. Dr. Şenol Babuşçu da şu sözleri söyledi; ‘Bankalar uzun zamandır maliyetlerini kısarak şubelerinde küçültmeye gitmeyi hedefliyor. Kapitalizm tam da bu demek. 10 bin TL çok gibi gelebilir ama yalnızca 370 dolar.’ Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz de konunun kabul edilemez olduğunu, belirlenen tutarın emekli maaşından fazla olduğunu, yaşlıların ve engellilerin sokak sokak ATM aramasının mümkün olmayacağını ve konu ile ilgili BDDK ile görüşeceklerini belirtti.