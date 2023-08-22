  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Milyonlarca vatandaşın hesabına 5.097 TL yatırılacak! TC sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat: Hesaplarınızı kontrol edin!

Milyonlarca vatandaşın hesabına 5.097 TL yatırılacak! TC sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat: Hesaplarınızı kontrol edin!

Yayınlanma:
Milyonlarca vatandaşın hesabına 5.097 TL yatırılacak! TC sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat: Hesaplarınızı kontrol edin!
Milyonlarca vatandaşın beklediği destek ödemeleri için harekete geçildi. Yapılan açıklamada ödemelerin başlatıldığı belirtilirken kontrollü aktarımların olacağının altı çizildi. İşte 5.079 TL ödeme için gerekli şartlar...

Ödemeler hakkında merak edilenler yakından takip edilirken dar gelirli aileler için maddi destek sağlandığı belirtildi. Ekonomik sıkıntı çeken vatandaşları desteklemek amacıyla evde bakım maaşları devreye girildi. Devlet, başvuru şartlarına uyan milyonlarca vatandaşın ceplerini rahatlatıyor. Her ayın 15'i ve 31'i arasında yatırılan ödemeler 5 bin 97 TL olarak güncellendi. İşte söz konusu ödemelerin yeni ay için son durumu haberimizde.

Bakan Göktaş konu hakkında açıklamalarını yaparken yeni düzenlemede hak sahiplerinin hesaplarına artışlı devam edeceğinin bilgisini verdi. Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaş evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplamda 2.8 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

5.097 TL

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILIYOR?

Evde bakım maaşı ne zaman yatırılıyor? sorusuna yanıt arayanlar araştırmalara başladı. Evde bakım maaşı alan vatandaşların hesaplarına her ayın 15'i ve 31'i arasında ödemeler aktarılıyor.

SORGULAMA

Evde bakım maaş alanlar ödemelerini sorgulaması için farklı iki yöntem vardır. Birisi kısa mesaj yöntemi diğeri ise Ziraat Katılım Bankası. E devlet üzerinden sorgulama yapmak ise mümkün. TC kimlik numarası ve E devlet şifresi kullanılarak yapılan girişlerde arama kısmına “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazarak sorgulama yapılabileceği açıklandı. 

Ekonomi
Duyanın ağzı açık kaldı! O ilde çeyrek altın 1975 TL'ye satılacak
Duyanın ağzı açık kaldı! O ilde çeyrek altın 1975 TL'ye satılacak
İslam Memiş gram altında büyük bombayı patlattı! O tarihte 2500 TL'yi vuracak
İslam Memiş gram altında büyük bombayı patlattı! O tarihte 2500 TL'yi vuracak
Bu şartı sağlayanların elektrik faturası 206 TL ucuz gelecek! PTT'den başvuruları tekrar açtı
Bu şartı sağlayanların elektrik faturası 206 TL ucuz gelecek! PTT'den başvuruları tekrar açtı
O ilde ekmeğe zam değil indirim geldi! Belediye başkanının talimatı fiyatı düşürdü
O ilde ekmeğe zam değil indirim geldi! Belediye başkanının talimatı fiyatı düşürdü
Borçları bir çırpıda silen kredi geldi! 90 gün ödemesiz 100.000 TL kredi başvuruları açıldı
Borçları bir çırpıda silen kredi geldi! 90 gün ödemesiz 100.000 TL kredi başvuruları açıldı
Banka şubelerine gidenlere büyük şok! 10.000 TL yasağı geldi, giden eli boş döndü
Banka şubelerine gidenlere büyük şok! 10.000 TL yasağı geldi, giden eli boş döndü
Bitcoin, Ethereum, XRP ve diğer coinler için flaş uyarı! Kripto para piyasasında deprem
Bitcoin, Ethereum, XRP ve diğer coinler için flaş uyarı! Kripto para piyasasında deprem