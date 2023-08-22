Milyonlarca vatandaşın hesabına 5.097 TL yatırılacak! TC sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat: Hesaplarınızı kontrol edin!

Ödemeler hakkında merak edilenler yakından takip edilirken dar gelirli aileler için maddi destek sağlandığı belirtildi. Ekonomik sıkıntı çeken vatandaşları desteklemek amacıyla evde bakım maaşları devreye girildi. Devlet, başvuru şartlarına uyan milyonlarca vatandaşın ceplerini rahatlatıyor. Her ayın 15'i ve 31'i arasında yatırılan ödemeler 5 bin 97 TL olarak güncellendi. İşte söz konusu ödemelerin yeni ay için son durumu haberimizde.

Bakan Göktaş konu hakkında açıklamalarını yaparken yeni düzenlemede hak sahiplerinin hesaplarına artışlı devam edeceğinin bilgisini verdi. Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaş evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplamda 2.8 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.





EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILIYOR?

Evde bakım maaşı ne zaman yatırılıyor? sorusuna yanıt arayanlar araştırmalara başladı. Evde bakım maaşı alan vatandaşların hesaplarına her ayın 15'i ve 31'i arasında ödemeler aktarılıyor.

SORGULAMA

Evde bakım maaş alanlar ödemelerini sorgulaması için farklı iki yöntem vardır. Birisi kısa mesaj yöntemi diğeri ise Ziraat Katılım Bankası. E devlet üzerinden sorgulama yapmak ise mümkün. TC kimlik numarası ve E devlet şifresi kullanılarak yapılan girişlerde arama kısmına “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazarak sorgulama yapılabileceği açıklandı.