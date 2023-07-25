Milyonların aklını başından alan emeklilik müjdesi! Hiç çalışmadan emekli maaşı almanın formülü!

Türk işgücü piyasasına katılmayan veya ayda 30 günden az çalışan ve tam gün çalışmayanlar isteğe bağlı sigortalılık hakkına sahiptir ancak 5510 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigorta kapsamında değildir. Bu seçeneği kullanmak için 18 yaşında olmalısınız.

2008'den önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SSK) isteğe bağlı prim ödeyen vatandaşların, emeklilik sürecinde Bağ-Kur emeklisi olduklarından habersiz olmaları durumunda daha yüksek prim ödemeleri ve daha sonra emekli olmaları beklenebilir.

Başvuru Nereye Yapılır?

İsteğe bağlı sigortalılık yaptırmak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri yerin ve ikamet ettikleri ülkenin sosyal sigortalar dairesine isteğe bağlı sigortalılık kayıt formu ile başvurabilirler. Ayrıca isteğe bağlı sigortalılığa tekrar katılmak isteyenler dilekçe ile başvurabilirler.





İsteğe bağlı sigorta, SSK statüsünde olan tüm vatandaşlara emeklilik süreci içerisinde daha düşük prim ödemeleri ile erken emekli olmaları konusunda bir olanak sağlamaktadır. Emekli olduklarında SSK'lıların maaşları Bağ-Kur'dan emekli olanlara oranla yaklaşık yüzde 30 daha fazla olacak. Ancak SGK'da birden fazla istihdam statüsü olduğunda bu durum sona ermektedir.

İsteğe bağlı sigortanın önemli bir emeklilik seçeneği olup, erken emeklilik hayalleri kuranlar veya daha düşük primlerle daha fazla kazanmak isteyenler için çok faydalı olabileceği söylenmektedir. Ancak önemli olan her bireyin emekliliği ile ilgili sürecini ve prim ödemeleri düzeylerini kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre değerlendirmesidir.

İsteğe bağlı sigortaya başvurmak istiyorsanız, lütfen bu fırsatı devlet sosyal sigorta dairenize başvurmak için kullanın. Erken emekliliğe yönelik doğru planlama ve yaşlılığa daha iyi hazırlık, çalışma hayatında daha iyi bir gelecek inşa etmek için çok önemlidir.