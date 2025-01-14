MKK 2024 Yılı Panoramasını Açıkladı: Halka Arzlar ve Yatırımcı Sayısında Artış

Merkezi Kayıt Kuruluşu, 2024 Yılı Panoramasını Açıkladı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2024 yılına dair önemli gelişmeleri duyurdu. Geçen yıl 33 şirket halka arz edilirken, bu arzlar sayesinde toplamda 57,31 milyar lira toplandı. MKK, bu bilgileri sosyal medya hesaplarından yayınladığı "Verilerle Sermaye Piyasaları 2024 Panoraması" adlı video ile paylaştı.

Yatırımcı Katılımı ve Menkul Kıymet Değeri

2023 yılı itibarıyla, halka arzlara katılım sağlayan yatırımcı sayısı 59 milyon 161 bin 692 olarak belirlendi. MKK'nın verilerine göre, 31 Ocak 2024’te toplam menkul kıymet değeri 13,98 trilyon lira seviyesindeyken, 31 Aralık 2024 itibarıyla bu rakam 19,83 trilyon liraye ulaştı. Yatırımcı sayısında da 34,23 milyondan 36,1 milyona bir artış görüldü.

Yeni Yatırımcılar ve Hesap İstatistikleri

2024 yılı itibarıyla ilk defa yatırım hesabı açan MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 994 bin 227 olarak kaydedildi. Bu yeni yatırımcıların en büyük kısmını 21-40 yaş grubundaki erkekler oluşturdu. Bu yaş aralığındaki erkek yeni yatırımcı sayısı 599 bin 310 iken, kadın yeni yatırımcı sayısı 447 bin 673 olarak belirlendi. Kurumsal yeni yatırımcı sayısı ise 52 bin 105 oldu.

Yatırım Fonları ve Hesap Değerleri

Geçen yıl yatırım fonlarının portföy değeri, 4 trilyon 620 milyar 571 milyon lira düzeyine ulaştı. Yatırımcı sayısı ise 5 milyon 454 bin 539 olarak tespit edildi. Ayrıca, 872 şirketin toplam ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 684 milyar 104 milyon 192 bin 771 lira oldu. Bu hesaplamalarda 219 şirket reel sektör, 653 şirket ise diğer ihraççılar arasındaydı.

Kitlesel Fonlama ve Yatırımcı Sayısı

Kitlesel Fonlama Sistemi kapsamında da yatırımcı sayısının 43 bin 361 olduğu görüldü. Gelecek dönem, Türkiye piyasa verileri ışığında daha fazla yatırım fırsatı sunacak gibi görünüyor.